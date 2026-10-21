Javier Milei: el otro títere de Donald Trump

La participación de Javier Milei en la Asamblea de las Naciones Unidas volvió a ser más de lo mismo, pero cada año el relato se vuelve demasiado disparatado.

En el discurso, nuestro presiniño dijo que la ONU “se convirtió en una organización inútil que sólo sirve para alimentar una casta de parásitos, fatalmente arrogantes, disfrazados de burócratas bien intencionados”.

Como si en su gobierno la gestión fuera impecable y en la residencia presidencial de Olivos la gente cercana a su hermana Karina Milei no se robara los churrascos para una empresa de catering.

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Sobre el tema Malvinas, Milei dijo: “¿De qué sirve una resolución si durante décadas la contraparte puede actuar en sentido contrario y esa resolución queda intacta en los archivos, pero impotente frente a la realidad?”; “la Argentina no se va a sentar a esperar a que la ONU y la comunidad internacional estén a la altura de su propio mandato; va a tomar cartas en el asunto”.

Curiosamente, luego de ese discurso, el gobierno desmalvinizó la agenda y busca dar marcha atrás con el proyecto enviado al Congreso.

El recinto de ONU, durante su presentaciónm estuvo nuevamente vacío. Sin embargo, en esta oportunidad su soledad fue compartida con el premier de Israel Benjamin Netanyahu. Mientras Javi recibía de sus pares el tratamiento de “Loco malo”, aislado al mismo tiempo que sus pares interactuaban amenamente.

Por su parte Bibi vio, mientras vociferaba enojado por tanto repudio, cómo 77 delegaciones lo trataban de genocida.

Ambos mandatarios tuvieron su encuentro y se deshicieron en elogios el uno con el otro. Milei no iba a volver a casa sin antes sacar a relucir todo su delirio místico y decir que Argentina es la “nueva tierra prometida”.

Por lo demás, ese viaje a Los EEUU se destacó por su entrevista con la cadena Bloomberg dejó expuesto que si a Javi le haces algunas preguntas sin guión y quizás una que otra repregunta, deja expuesa su falta de formación y ausencia de brújula en materia política y económica.

Siempre Malvinas

Todos los gobiernos sin excepción han acudido a la causa Malvinas como último recurso frente al fracaso en las demás áreas de gestión.

En el caso de Javier Milei, persona que arrastra un historial poco feliz con la temática, dado que recibió de niño un correctivo por parte de su padre por hacer un comentario a favor de los ingleses durante la guerra y así como también es un confeso admirador de Margaret Thatcher, fue él mismo quien persiguió a aquellos que iban a llevar banderas alusivas al partido del mundial. Sin embargo, pocas semanas atrás se convirtió en abanderado de dicha cruzada por las islas.

El tema volvió a tener centralidad cuando mediante un mensaje por cadena nacional Milei puso sobre la mesa tres temas sin conexión directa bajo la agenda del archipiélago. Por una lado está la cuestión petrolera y el daño a los intereses argentinos por parte del Estado de Israel, asunto sugestivamente silenciado por Javito.

El segundo tema en cuestión es la base naval integrada en Ushuaia, Tierra del Fuego y finalmente está la agenda electoral.

Ahora bien, si Javier Milei estuviera tan preocupado por la operación de Navitas Petroleum y el proyecto Sea Lion, éste debió convocar al embajador argentino en Israel y suspender todo acuerdo con ese país hasta que la empresa de dicha nacionalidad se retire de Malvinas. Sin embargo, nuestro presiniño pudiendo frenar a la compañía petrolera con un llamado al premier Benjamín Netanyahu, decidió llevar el foco hacia otro lado.

Claramente la intención era hacer ruido, pero no evitar la acción de expoliación de nuestros pretendidos aliados. Milei siempre omitió decir que Navitas Petroleum es israelí, que controla el 65% de Sea Lion y fue declarada clandestina e inhabilitada durante veinte años mediante la Resolución 240/2022. Javi tampoco tocó el tema en su paso por la ONU y mucho menos habló del asunto con su amigo Bibi.

Cabe agregar que Navitas en las gestión Milei consiguió el financiamiento y puso en marcha el desarrollo petrolero en Malvinas. En marzo, sus directivos les aseguraron a los inversores que habían avanzado “sin ninguna interferencia” argentina y utilizaron las declaraciones del Presidente sobre la autodeterminación de los isleños, para reducir el riesgo político. Milei les dio el argumento perfecto para presentar a la Argentina como un problema controlado.

Por su parte Harbour Energy, antes denominada Premier Oil PLC, participa con el 15% de Southern Energy, consorcio beneficiado por el RIGI para desarrollar y exportar gas desde Río Negro.

El dato es que Premier Oil fue inhabilitada en 2013 hasta 2028 por operar sin autorización argentina en la plataforma continental cercana a Malvinas, y el cambio de nombre realizado en 2021 no elimina la sanción porque se trata de la misma persona jurídica.

A esta comedia de enredos se suma que por un lado la petrolera israelí invirtió en Mercado Libre y ahora Milei debería sancionar a la compañía de Marcos Galperin. La historia no termina aquí, tambien descubrimos que el prócer Eduardo Elsztain intentó controlar la sociedad “Falkland Islands”, pero desde el RU le pusieron límite a tanto patriotismo.



Giro geopolítico

La nueva gestión de Donald Trump significó un repliegue estratégico en su política internacional, pero por sobre todo consolidó las cuestiones vinculadas al campo energético y la seguridad nacional, consolidando al continente americano como una verdadera fortaleza. Los asuntos de la región volvieron a ser prioritarios después de muchas décadas.

Sirva como ejemplo que el famoso trapo de las “Malvinas son argentinas” obtuvo como respuesta de La Casa Blanca un simple “tienen derecho a expresarse”. Asimismo unos días después el mismo presidente dijo sobre el tema “reviso constantemente mi posición”.

Sin embargo, una vez que Donald Trump obtuvo lo que quería del Reino Unido dijo sobre ese país “Ustedes se comportaron muy bien y las islas las recuperaron con bastante firmeza en 1982. Asimismo el embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas expresó "Estados Unidos mantiene su posición de neutralidad sobre Malvinas.

Nuestra posición no ha cambiado”. Los EEUU no afectarán su histórica relación con el RU a menos que tengan algo más importante que ganar. Es decir, la defensa de los intereses americanos aplica siempre y cuando el beneficiario final sean Los EEUU. ¿Eso está mal? No, en la medida que entendamos las reglas de juego y las hagamos funcionar en favor de los principios e intereses de la República Argentina.

Desde el 3 de Enero de 2026, momento en que se llevó a cabo la operación “Determinación Absoluta”, el continente sufrió un cambio radical.

La caída de Nicolás Maduro no significó el final de régimen sino apenas un cambio en la gerencia con una supuesta hoja de ruta hacia la libertad. Los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez se hicieron cargo del país, mientras son manejados por control remoto desde el Salón Oval.

Ambos saben que si sacan los pies del plato, un mameluco naranja y una prisión federal de Los EEUU los espera. Por su parte Donald Trump aceptó gustoso las reservas petroleras de Venezuela, al que calificó de “regalo”. Mientras tanto, la líder opositora María Corina Machado deberá esperar hasta nuevo aviso toda posibilidad de competir por el poder en dicho país.

En este punto debemos decir, tanto Delcy Rodríguez como Javier Milei se encuentran en una situación similar bajo circunstancias diferentes. Ambos son títeres y son manejados desde La Casa Blanca. La primera teme ir detenida por décadas de delitos cometidos en la República Bolivariana, por eso firma acuerdos petroleros y libera presos políticos, mientras que Javier Milei concede absolutamente todo para contar con los recursos necesarios para sostener la economía doméstica carente de todo plan económico.

Volviendo a la cuestión local, y al uso del títere argentino, debemos dejar claro que la base de Ushuaia y la operación Sea Lion son dos cosas totalmente diferentes. En efecto, mediante el mensaje presidencial del 3 de septiembre solo se buscó confundir a la gente.

La primera está pensada para operar en relación a la Antártida y el paso bioceánco. Recordemos que el canal de Panamá tiene todos los números de la rifa en caso de un enfrentamiento entre potencias y en consecuencia la posibilidad de sufrir el uso de armamento nuclear táctico contra dicho paso bioceánico.

La segunda es la explotación ilegal de nuestro petróleo por parte de una empresa israelí, asunto que debe estar en el centro de la discusión.

En este punto parece que hay dos cosas que el periodismo no tiene ganas de hablar: ¿Qué pasó realmente en la final de la copa FIFA contra España y Tratar abiertamente sobre la nacionalidad de la empresa beneficiaria de la explotación de petróleo en Malvinas.

Cabe agregar que si bien Javier Milei y José Antonio Kast se reunieron, y el trasandino afirmó que Chile apoya el reclamo de soberanía, lo cierto es que en las últimas horas, desde el Reino Unido y los sectores más extremistas del país vecino, alientan el comercio entre Punta Arenas y las Islas.

Es decir, ambos buscan una confrontación que perjudica la relación entre países, y el potencial que significa trabajar juntos. En efecto, una escalada del conflicto nos haría retroceder en materia de colaboración y progreso de ambas naciones; y ciertamente pondría en riesgo el abastecimiento energético de nuestros vecinos generando una tensión permanente poco conveniente para ambas naciones.

El juego geopolítico no puede quedar en manos inexpertas, léase las de Javier Milei. Los EEUU en poco tiempo se han asegurado cumplir con la agenda anunciada por Donald Trump. Los recursos petroleros venezolanos ya están bajo su control, los chinos perdieron el control del Canal de Panamá, hubo acuerdo en relación a Groenlandia y la construcción de la base de Ushuaia tiene nuevo impulso.

Mientras tanto la oposición chilena agita fantasmas del pasado dado que el giro geopolítico quita del mapa a los trasandinos por su histórica relación con el RU y los británicos hacen un poco de ruido con el tema Malvinas solo para mantener ocupada su agenda local.