Mujeres líderes piden medidas contra una pandemia que afecta "trágicamente" a sectores vulnerables

Un grupo de 51 mujeres líderes en sus respectivos campos en todo el mundo enviaron este jueves una carta al presidente del Consejo de Seguridad de la ONU, José Singer Weisinger, para solicitar la puesta en marcha urgente de medidas que beneficien a sectores vulnerables de la sociedad mundial en plena pandemia del coronavirus. La nota está firmada por el entre las que se encuentran la excanciller argentina Susana Malcorra, la ex secretaria de Estado estadounidense Madeleine Albright y la exprimera ministra neozelandesa Helen Clark, integrantes del Group of Women Leades, Voices for Change and Inclusion.

En la misiva, las mujeres afirman que “el mundo se enfrenta a la peor crisis desde la Segunda Guerra Mundial, una crisis con consecuencias políticas, económicas, sociales y humanitarias sin precedentes” y que por esto muchos sectores corren especial peligro. “La combinación de tensiones económicas y sociales provocadas por la pandemia, así como las restricciones a la circulación, han aumentado dramáticamente el número de mujeres y niñas y niños que enfrentan abusos en casi todos los países”, afirmaron. “Muchas mujeres bajo encierro por Covid-19 enfrentan violencia donde deberían estar más seguras, en sus propios hogares”, agrega la carta.

Refiriéndose a países en desarrollo, aseguran que serán “los más afectados” ya que “no cuentan con sistemas de salud sólidos y capacidad económica o financiera para responder a una crisis de tal proporción”. “Para aquellos, es una crisis dentro de una crisis”, aseguran, y reclaman para esas naciones “asistencia y apoyo especiales”. “El virus está afectando trágicamente a millones de refugiados, personas desplazadas y personas en áreas afectadas por conflictos. Los sistemas de salud en países devastados por la guerra y en países posteriores a conflictos han llegado al punto del colapso total”, afirma la carta.

“La pandemia de coronavirus ha afectado a más de 1,400,000 personas y todavía se está extendiendo, causando un inmenso sufrimiento humano. Más de 80,000 han perdido la vida y las proyecciones a corto plazo son trágicas”, indica la carta, también dirigida a Tijjani Muhammad-Bande, presidente de la Asamblea General de la ONU, y a su secretario general, António Guterres. “La amenaza es global y necesita una respuesta global”, advierten. “En la historia reciente de la humanidad, nunca ha habido un momento en que la acción global y la coordinación sean vitales para la vida de las personas y para la paz”. Ante esto, el grupo asegura que “el papel del liderazgo de las Naciones Unidas en esta respuesta global es primordial”.

Ante una eventual hecatombe política y social causada por la pandemia de Covid-19, el grupo de mujeres líderes invitan a los líderes del G20 “a considerar medidas audaces y urgentes para dar al problema económico global una respuesta global para evitar que una recesión global se convierta en una depresión global”. “Estas decisiones deben ser reforzadas por la voz del Consejo de Seguridad de la ONU que debe actuar con decisión ahora. Ahora es tiempo de actuar”, finaliza la misiva.

A continuación, la carta completa:

Excelencia, el mundo se enfrenta a la peor crisis desde la Segunda Guerra Mundial, una crisis con consecuencias políticas, económicas, sociales y humanitarias sin precedentes. La pandemia de coronavirus ha afectado a más de 1,400,000 personas y todavía se está extendiendo, causando un inmenso sufrimiento humano. Más de 80,000 han perdido la vida y las proyecciones a corto plazo son trágicas.

Cuatro mil millones de personas están encerradas, las perspectivas para la economía global están empeorando día a día, causando desempleo masivo e interrupciones en todos los niveles. Los sistemas de salud en muchos países están bajo estrés severo. Además de las devastadoras consecuencias humanas de la epidemia de Covid-19, la incertidumbre económica que generó le costará a la economía global USD 1 billón en 2020, según las últimas estimaciones de la UNCTAD.

La OIT estima que 1,25 billones de personas estarán desempleadas o verán una reducción de sus ingresos. La FAO está alertando sobre la necesidad de garantizar la cadena de suministro y la producción de alimentos y advierte sobre la amenaza para la seguridad alimentaria en todo el mundo.

El resultado devastador es la reducción de las economías, la pérdida de oportunidades de trabajo; aumento de las desigualdades; y un aumento de la pobreza con un impacto peligroso en los esfuerzos para combatir el cambio climático y garantizar un camino sostenible para el desarrollo.

Las décadas de esfuerzos para alcanzar e implementar importantes acuerdos internacionales están bajo amenaza de perderse: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y el Acuerdo Climático de París están en riesgo.

La combinación de tensiones económicas y sociales provocadas por la pandemia, así como las restricciones a la circulación, han aumentado dramáticamente el número de mujeres y niñas y niños que enfrentan abusos en casi todos los países. Muchas mujeres bajo encierro por Covid-19 enfrentan violencia donde deberían estar más seguras, en sus propios hogares.

Los más afectados serán los países en desarrollo y los más vulnerables entre ellos, que no cuentan con sistemas de salud sólidos y capacidad económica o financiera para responder a una crisis de tal proporción. Para aquellos, es una crisis dentro de una crisis. Necesitan asistencia y apoyo especiales. El virus está afectando trágicamente a millones de refugiados, personas desplazadas y personas en áreas afectadas por conflictos. Los sistemas de salud en países devastados por la guerra y en países posteriores a conflictos han llegado al punto del colapso total.

El mundo está entrando en un período extremadamente peligroso con graves consecuencias para la paz y la seguridad. El virus no conoce fronteras geográficas o políticas, sistemas políticos de divisiones étnicas y religiosas. Golpea indiscriminadamente en todas partes y en todos. Este es el mayor desafío en tiempos de paz que las Naciones Unidas y la humanidad en su conjunto han enfrentado.

La amenaza es global y necesita una respuesta global. En la historia reciente de la humanidad, nunca ha habido un momento en que la acción global y la coordinación sean vitales para la vida de las personas y para la paz. El papel del liderazgo de las Naciones Unidas en esta respuesta global es primordial. En el año de su 75 aniversario, la ONU debería demostrar inequívocamente que el multilateralismo es relevante y que funciona.

La Carta de las Naciones Unidas define el papel del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. Es el momento de asumir su responsabilidad y declarar fuerte y claro que esta pandemia es una amenaza para la paz y la seguridad internacionales. El CSNU ha reconocido amenazas a la salud en el pasado. Adoptó la Resolución 1308 sobre VIH / SIDA y fuerzas de paz.

Tomó, por primera vez, una decisión audaz al adoptar una resolución histórica 2177 que declaraba la propagación del virus del Ébola como una "amenaza para la paz y la seguridad internacionales" y pedía recursos y medidas. Fue una decisión importante apoyada por unanimidad por los 15 miembros del CSNU sobre un proyecto de resolución presentado por 130 patrocinadores, más que ningún otro en la historia de las Naciones Unidas.

Claramente, la pandemia de coronavirus se está extendiendo mucho más, matando a muchas más personas que el Ébola de África Occidental 2014-2015, y requiere una acción urgente por parte del CSNU. Una situación sin precedentes requiere pasos sin precedentes para salvar vidas y salvaguardar la paz y la seguridad. Lo que ahora se requiere es liderazgo y un profundo compromiso con la Carta de las Naciones Unidas. Si los miembros del Consejo de Seguridad no pueden iniciar la adopción de dicha resolución, el único otro recurso es el Artículo 99 de la Carta de las Naciones Unidas: "El Secretario General puede llamar la atención del Consejo de Seguridad sobre cualquier asunto que en su opinión pueda amenazar el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales ".

De esta forma, los 15 miembros del CSNU se enfrentarán a sus responsabilidades colectivas e individuales. El Secretario General de la ONU ya ha declarado que "ONU debe asumir plenamente sus responsabilidades primero, haciendo lo que tenemos que hacer en nuestras operaciones de mantenimiento de la paz, nuestras agencias humanitarias, nuestro apoyo a los diferentes órganos de la comunidad internacional, el Consejo de Seguridad, el General Montaje". El UNSG hizo otras importante declaraciones, pidiendo un alto el fuego, instando a las partes en conflicto en todo el mundo a dejar sus armas en apoyo de la mayor batalla contra Covid-19, el enemigo común que ahora amenaza a la humanidad y, esta mañana, contra el aumento de la violencia doméstica por pidiendo paz en los hogares.

Hay una serie de decisiones importantes y apelaciones lanzadas recientemente. La AGNU adoptó por unanimidad una Resolución titulada Global Solidarity to Fight COVID-19, llamando a una mayor solidaridad global y cooperación internacional. Los líderes del G-20 invitados a considerar medidas audaces y urgentes para dar al problema económico global una respuesta global para evitar que una recesión global se convierta en una depresión global. Estas decisiones deben ser reforzadas por la voz del Consejo de Seguridad de la ONU que debe actuar con decisión ahora. Ahora es tiempo de actuar".

Las integrantes del Grupo de Mujeres Líderes y firmantes de la carta abierta son: Karen AbuZayd, María Elena Agüero, Shamshad Akhtar, Madeleine Albright, Amat Alsoswa, Valerie Amos, Louise Arbour, Zainab Bangura, Carol Bellamy, Catherine Bertini, Irina Bokova, María Eugenia Brizuela de Avila, Gina Casar, Margaret Chan, Judy Cheng-Hopkins, Helen Clark, Radhika Coomaraswamy, Ertharin Cousin, Kathleen Cravero, María Fernanda Espinosa Garces, Christiana Figueres, Louise Frechette, Cristina Gallach, Rebeca Grynspan, Geeta Rao Gupta, Ameerah Haq, Noeleen Heyzer, Sigrid Kaag, Angela Kane, Rima Khalaf, Rachel Kyte, Elisabeth Lindenmayer, Jessie Mabutas, Susana Malcorra, Purnima Mane, Carolyn McAskie, Aïchatou Mindaoudou, Patricia O’Brien, Flavia Pansieri, Navi Pillay, Mary Robinson, Isabel de Saint Malo, Fatiah Serour, Karin Sham Poo, Josette Sheeran, Mari Simonen, Gillian Sorensen, Ann Veneman, Melanne Verveer, Margot Wallström y Sahle-Work Zewde.

DS