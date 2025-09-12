Nepal nombró a Sushila Karki como premier interina: es la primera mujer en ocupar ese cargo

Ram Chandra Paudel, presidente de Nepal, nombró este 12 de septiembre a Sushila Karki, expresidenta del Tribunal Supremo de Nepal, como primera ministra interina, y cerró la Cámara de Representantes tras la renuncia de Sharma Oli por el deceso de más de 50 personas en las manifestaciones contra el gobierno, generadas por la prohibición de usar redes sociales como Facebook o X, y el crecimiento de los casos de corrupción.

La flamante mandataria hizo su juramento la noche de este viernes en una ceremonia celebrada en la oficina Presidencial, convirtiéndose, de esta forma, en la primera mujer en ocupar esta posición en su país. Karki, nacida en 1952, también había hecho historia al ser la primera mujer elegida como presidenta del Tribunal Supremo nepalés en 2016. Está casada con Durga Subedi, que en 1973 participó del secuestro de un avión.

Sushila Karki asumiendo su cargo de primera ministra interina

La expresidenta del Tribunal Supremo fue escogida gracias a la presión que ejercieron los manifestantes, la mayoría personas muy jóvenes a las que, por su edad, se define como “Generación Z”, quienes exigieron su nombramiento en un canal de Discord. Karki aceptó celebrar elecciones el 5 de marzo de 2026.

La mandataria debió ubicar sus nuevas oficinas en el edificio del Ministerio del Interior, porque la sede antigua fue quemada por los manifestantes a comienzos de esta semana, durante el periodo más intenso de las manifestaciones callejeras.

Balen Shah, el rapero convertido en alcalde que la Generación Z postula como primer ministro de Nepal

Hanaa Singer Hamdy, coordinadora residente de Naciones Unidas en Nepal, felicitó al pueblo de Nepal por el nombramiento de la nueva primer ministro, y afirmó que en una situación tan especial como la que atraviesa el país, la ONU los acompaña “en sus aspiraciones de paz, justicia, transparencia, rendición de cuentas y progreso”.

La funcionaria también les agradeció al presidente, a los máximos referentes del movimiento estudiantil y al jefe del Ejército "cuyos esfuerzos han ayudado a hacer esta transición posible".

Además, el comunicado oficial de Naciones Unidas, expresa: “Deseamos a Karki éxito mientras que asume esta importante responsabilidad en un momento tan sensible para el país. La ONU continúa comprometida con trabajar con su gobierno (...) para beneficio del pueblo nepalí y su camino hacia la estabilidad, los Derechos Humanos, y un desarrollo sostenible”.

El Parlamento de Nepal fue incendiado por los manifestantes

Nepal: se conocen los números oficiales de las personas heridas y fallecidas por las movilizaciones callejeras

La Policía nepalí informó que 51 personas murieron por las protestas, incluyendo 3 agentes de las fuerzas de seguridad. Por su parte, las autoridades sanitarias señalaron que hubo más de 1.770 heridos, 284 de los cuales todavía están siendo tratados.

Las autoridades también señalaron que, aprovechando la situación, más de 14.500 presos escaparon de las cárceles. De acuerdo a los números oficiales, solo 1500 de estos delincuentes, un poco más del 10% del total, pudieron ser recapturados. Para evitar nuevos desmanes, el Ejército de Nepal junto a la policía vigila las prisiones más importantes del país.

HM