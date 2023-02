Un detective privado contratado por los McCann como la Policía Metropolitana de Londres afirmaron que la joven polaca Julia Faustyna y Madeleine, la niña británica desaparecida en Portugal en 2007, no son la misma persona luego de recurrir a técnicas como las pruebas biométricas y el envejecimiento robot.

Francisco Marco es investigador privado y propietario de la agencia Método 3, la cual lideró durante un tiempo la investigación sobre la desaparición de Madeleine por encargo de Kate y Gerry McCann, los padres de la nena cuya desaparición constituye uno de los casos más misteriosos de las últimas décadas.

Consultado por el relato de Julia, el detective se mostró escéptico sobre la posibilidad de que sea la niña desaparecida. "Sin conocer en profundidad los detalles, no me cuadra. No creo que sea ella", comentó en diálogo a El Independiente.

A pesar de sus dudas, el hombre decidió realizar una serie de pruebas biométricas entre las fotos de Julia y las imágenes de Madeleine. Al respecto, concluyó que los rasgos de la joven polaca no concuerdan con los de la niña británica. "He realizado una investigación biométrica y no hay semejanzas con los rasgos de la Madeleine", explicó a Versión RAC1.

Si bien su análisis no resultó favorable para la versión de la "Madeleine polaca", Marco no descartó que el relato de la mujer puede ser cierto. "Puedo pensar que es un fraude, pero no puedo decirlo sin pruebas", sostuvo. Sin embargo, subrayó que "esta chica se contactó con la policía y nadie le hizo caso".

Además, reprochó el comportamiento de Julia de recurrir a las redes para contactar con la familia de Madeleine y "subir de seguidores". Para Marco, el primer paso sería "intentar contactar con la familia biológica y no con los McCann a través de Instagram".

La policía de Londres tampoco cree el relato de Julia

A través de su cuenta de Instagram (@iammadeleinemccann), Julia comparte fotos donde se compara con Madeleine.

En sintonía con la postura de Marco, Scotland Yard, la Policía Metropolitana de Londres, no considera que Julia sea Madeleine. En ese sentido, aseguraron que tienen razones para no creer en las afirmaciones de la joven y, por lo tanto, no realizar ninguna prueba de ADN. Asimismo, señalaron que su relato presenta numerosas discrepancias.

En primer lugar, y el argumento más contundente, es que las autoridades británicas consideran que la niña murió el mismo día que desapareció. También sospechan de la diferencia de edad entre Julia y Madeleine. En caso de estar viva, la menor tendría 19 años, mientras que la polaca tiene 21. Al respecto, Faustyna explicó que su familia puede haberle mentido sobre su edad.

Sumado a esto, también realizaron retratos robot, específicamente de envejecimiento, para comparar si la imagen que presenta el programa sobre cómo se vería Madeleine en la actualidad posee similitudes con Julia. Sin embargo, al igual que con las pruebas biométricas de Marco, el análisis determinó que la joven polaca no se parece en nada a la niña desaparecida hace 16 años.

