La familia biológica de la chica que dice ser Madeleine McCann se habría negado a hacer una prueba de ADN

Julia Faustyna se volvió famosa por asegurar ser Madeleine McCann, la niña que desapareció en Portugal en 2007. Según Fia Johansson, su representante, antes de realizar una prueba de ADN con los padres de la menor extraviada, la joven polaca de 21 años quiere hacer un análisis de ADN con su presunta familia biológica. Sin embargo, esto se vio imposibilitado ya que su madre se negó, por lo que Julia estaría lista para "tomar acciones legales".

La historia de Julia se volvió viral a través de las redes sociales, donde pedía ayuda a la gente para contactarse con Kate y Gerry McCann (los padres de Madeleine) y así poder realizar una prueba de ADN y comprobar si ella es la niña desaparecida hace 16 años. Debido a la fama que adquirió, Fia Johansson, una psicóloga, médium e investigadora privada, se ofreció a representar a la joven y ayudarla a "encontrarse a sí misma y a su identidad".

En ese sentido, según Johansson, su objetivo es resolver el caso rápido sin generar angustia innecesaria a la familia McCann. Es por eso que la mujer está intentando convencer a la familia polaca de Julia de someterse a una prueba de ADN, para así confirmar si realmente comparten un lazo sanguíneo.

"Queremos ser muy respetuosos con la familia McCann y respetar su privacidad y la de sus hijos mientras no sepamos exactamente quién es Julia”, comentó la vocera de Julia en diálogo con The Sun.

En esa línea, explicó que la idea de realizar una prueba de ADN con algún miembro de la presunta familia biológica de Julia es para no "perturbar la paz" de los padres de Madeleine. "Creo que debemos obligar a la madre o a un miembro de la familia de Julia a hacerse la prueba de ADN en lugar de perturbar la paz de Kate y Garry, lo cual no es necesario", detalló.

Además, la mujer explicó que se podría resolver "si un miembro de la familia actual se hiciera una prueba de ADN". Sin embargo, indicó que "se niegan a hacerlo", mencionando específicamente a la madre de Julia.

"Estuve hablando personalmente con la madre de Julia y le dije que la mantendríamos a salvo de cualquier manera que necesite, pero aún se niega a hacerse la prueba. Dice que tiene el certificado de nacimiento de Julia, pero nuestra preocupación es que eso se puede falsificar fácilmente", sostuvo.

Sumado a esto, en declaraciones con el programa televisivo Espejo Público, la psíquica criticó el comportamiento de la mujer. "La madre de Julia no quiere que se haga ningún test de ADN ni colaborar de ninguna manera. Está demostrando que no tiene interés de mostrarse públicamente para contar que su hija tiene problemas. Ella no tiene ni idea de lo que está pasando en los medios de comunicación", manifestó.

Asimismo, la acusó de demostrar cierto "grado de inmadurez" con respecto a la situación de Julia, además de no tratar a su hija como un ser humano. "Tú estás diciendo en redes que tu hija tiene problemas mentales. ¿Por qué estás intentando tratarla como alguien que no es un ser humano?", sentenció Johansson.

La predicción de Fia Johansson y su contacto con Julia Faustyna

En 2019 la médium había hecho una predicción de que Madeleine "estaba viva, amaba la música y terminaría encontrando su identidad por sí misma". Sumado a esto, según contó a The Sun, esta visión la habría llevado a involucrarse con la policía en el caso de la niña desaparecida.

Si bien la mujer reconoció que no puede responder si Julia es en realidad Madeleine, consideró que "había muchas coincidencias" entre su visión y la historia de la joven polaca. "Julia es una música talentosa que toca el piano. Además, la ciudad en la que vive está muy cerca de Alemania. En este momento no puedo responder si se trata de Madeleine o no. Pero muchas cosas están siguiendo mi propia predicción y no puedo ignorar eso", explicó al respecto.

Además, contó cómo conoció a Julia gracias a un "detective que estaba oficialmente involucrado en el caso (de Madeleine) y con quien he estado en contacto desde 2019". Al respecto, explicó que si bien su fuente no sabía si realmente se trataba de la niña desaparecida, esta persona creía que "merecía la pena investigarlo".

"Como soy psicóloga, conductista humana e investigadora y había trabajado en el caso de Madeleine McCann, pensó que podía ayudar y averiguar por qué esta persona cree que es Madeleine McCann", detalló.

Julia también comparó sus rasgos con los de los padres de Madeleine.

En ese sentido, la mujer anunció a través de su cuenta de Instagram su rol como portavoz de la joven polaca. "Para todos los interesados en la búsqueda de respuestas de Julia, comprendan que estamos en medio de una investigación. Se trata de una mujer vulnerable que busca respuestas sobre su identidad y su vida”, comenzó escribiendo.

Y concluyó: "Independientemente de sus opiniones, ella es un ser humano que merece respeto. Cuando todo termine en la investigación en unas pocas semanas, pueden saber más al respecto, pero por ahora, respeten la privacidad de esta mujer".

