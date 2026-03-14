Siguen lloviendo bombas y drones rusos sobre Kiev: 4 muertos y 10 heridos en nuevos ataques nocturnos

Por lo menos 4 personas murieron en un ataque que Rusia realizó contra la región de Kiev, en Ucrania. "Las fuerzas rusas continúan lanzando ataques en la región de Kiev", informó la policía ucraniana en su cuenta oficial Telegram. "Hasta el momento, se confirman cuatro muertos y diez heridos", agregaron.

En un reporte anterior, el jefe de la administración militar local, Mikola Kalachnik, había dado una cifra menor: “Esta noche, el enemigo está llevando a cabo un ataque masivo contra la región de Kiev utilizando drones y misiles. El número de muertos en la región de Kiev ha aumentado a tres”. Los ataques afectaron una residencia estudiantil, almacenes, instalaciones industriales y edificios de viviendas

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Minutos antes, la Fuerza Aérea ucraniana había lanzado una alerta informando sobre misiles que se dirigían hacia Kiev, pidiéndole a los ciudadanos que buscaran refugio.

Las conversaciones de paz que impulsó el presidente Donald Trump para detener este conflicto fueron paralizadas por el enfrentamiento entre Estados Unidos, Israel e Irán.

La invasión rusa de Ucrania, que comenzó en febrero de 2022, provocó el desplazamiento de millones de personas y la muerte de cientos de miles de civiles y soldados en los dos bandos.

Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania

La ONU acusó a Rusia de "crímenes contra la humanidad" por deportar a niños ucranianos

El martes 10 de marzo, una comisión de investigación de Naciones Unidas acusó a “las autoridades rusas” de crímenes contra la humanidad por deportar miles de niños ucranianos a Rusia. En su informe la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre Ucrania expresó: “Las pruebas recopiladas llevan a la comisión a concluir que las autoridades rusas han cometido crímenes contra la humanidad por deportación y traslado forzoso, así como por desaparición forzada de niños”.

El Ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Andrii Sibiga, escribió en su cuenta de X: “Juntos, debemos redoblar los esfuerzos para que todos los responsables rindan cuentas”.

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En su reporte, los investigadores determinaron que las autoridades rusas habían “deportado y trasladado ilegalmente a niños” y luego retrasado “indebidamente su repatriación”. La comisión confirmó 1.205 casos, sin embargo, Kiev afirma que 20.000 niños ucranianos fueron trasladados por la fuerza a Rusia o a los territorios ocupados por Moscú desde el comienzo de la guerra.

Los investigadores afirman que el 80% de los niños expulsados o trasladados en los casos estudiados por la comisión no volvieron a sus hogares porque las autoridades rusas no implementaron un mecanismo que posibilite su retorno

HM