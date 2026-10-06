Por primera vez desde la segunda guerra mundial la ultraderecha vuelve a ganar terreno en Alemania

El partido Alternativa para Alemania (AfD) consiguió este martes la presidencia del Parlamento regional de Sajonia-Anhalt, un mes después de imponerse en las elecciones frente a la Unión Demócrata Cristiana (CDU), el partido del canciller Friedrich Merz. La ultraderecha gano por primera vez en Alemania, desde el final de la Segunda Guerra Mundial (1945)

El candidato de AfD, Tobias Rausch, fue elegido presidente del Parlamento estatal con 48 votos a favor (para obtener la mayoría absoluta son necesarios 42 votos), 29 en contra y cinco abstenciones, según el recuento oficial.

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La votación se produjo un mes después de las elecciones regionales del 6 de septiembre, en las que AfD obtuvo el 43,8% de los votos y consiguió 39 de las 83 bancas del Parlamento, sin alcanzar la mayoría absoluta.

Rausch contó con el respaldo de los cinco diputados de la Alianza Sahra Wagenknecht (BSW), que habían anunciado su apoyo al candidato. AfD y BSW mantienen posiciones coincidentes en algunos temas, entre ellos la antiinmigración y su simpatía por Rusia y su presidente, Vladimir Putin.

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En su discurso de aceptación, Rausch afirmó que “la era de los cortafuegos políticos ha acabado” y aseguró que ejercerá sus funciones como presidente de todo el Parlamento estatal de Sajonia-Anhalt y no como jefe de un grupo parlamentario.

Tras el resultado, varios grupos de manifestantes se presentaron en frente del parlamento para reclamar al resto de los partidos que no cooperen con AfD.

La elección de Rausch no implica que AfD haya asumido el gobierno regional. La elección del jefe del Ejecutivo de Sajonia-Anhalt está prevista para diciembre y el candidato de AfD es Ulrich Siegmund.

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El avance electoral de AfD en Sajonia-Anhalt también modificó la composición del Parlamento regional. La CDU obtuvo el 17,2% de los votos y quedó en segundo lugar, mientras que el Partido Socialdemócrata (SPD), Los Verdes y La Izquierda también obtuvieron representación.

AfD consiguió posteriormente la mayor cantidad de votos en las elecciones de Mecklemburgo-Pomerania Occidental, en el noreste de Alemania. Sin embargo, se espera que una coalición de partidos de izquierda continúe al frente del gobierno regional.