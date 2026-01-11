Presos políticos en Venezuela recibieron visitas familiares en El Rodeo I, donde está detenido Nahuel Gallo

Por primera vez en un año y medio, los presos políticos recluidos en la cárcel venezolana de El Rodeo I, ubicada en las afueras de Caracas, pudieron recibir visitas de sus familiares. La medida se concretó este domingo y alcanzó a decenas de detenidos, entre ellos el gendarme argentino Nahuel Gallo, cuyo caso es seguido de cerca por organismos internacionales y autoridades argentinas.

Desde las primeras horas del día, familiares y allegados se concentraron en las inmediaciones del penal con la expectativa de poder ver a sus seres queridos y obtener información sobre su situación judicial. El ingreso se produjo bajo el mismo protocolo restrictivo que rigió durante años: los visitantes llevaron artículos de higiene, ingresaron encapuchados y mantuvieron el contacto con los detenidos a través de un vidrio.

La habilitación de las visitas ocurre en un contexto de fuerte incertidumbre política y humanitaria en Venezuela, atravesado por anuncios oficiales de liberaciones que avanzan de manera lenta y sin precisiones públicas. El gobierno de la presidenta interina Delcy Rodríguez comenzó el jueves a excarcelar presos políticos “a cuentagotas”, luego de prometer cooperación con Estados Unidos tras la captura de Nicolás Maduro.

Según la organización Foro Penal, hasta el mediodía del domingo se habían contabilizado al menos 17 excarcelaciones, cifra que otras organizaciones de derechos humanos elevaron a 21. Sin embargo, los grupos defensores de presos políticos estiman que en Venezuela permanecen detenidas entre 800 y 1.200 personas por razones políticas.

La expectativa de nuevas liberaciones se vio empañada por denuncias graves. La oposición y organizaciones no gubernamentales informaron la muerte bajo custodia estatal de Edison José Torres Fernández, un policía arrestado en diciembre por presunta traición a la patria. El Comité de Familiares por la Libertad de los Presos Políticos denunció que el fallecimiento ocurrió 62 horas después del anuncio oficial de excarcelaciones.

A las afueras de El Rodeo I y de otras cárceles emblemáticas, como El Helicoide —señalado por oenegés como centro de torturas—, familiares realizaron vigilias con velas y pancartas con los nombres de los detenidos. “¡Justicia y libertad!” y “¡Todos son inocentes!” fueron algunas de las consignas coreadas durante la jornada.

“Nosotros no vinimos de visita, vinimos a buscarlos”, expresó ante la AFP Ángeles Tirado, de 33 años, quien tiene cinco familiares detenidos en El Rodeo I.

Presión internacional y clima político

Las visitas se produjeron mientras el presidente estadounidense Donald Trump celebró públicamente el inicio de las liberaciones y aseguró que Estados Unidos está “a cargo” de la situación en Venezuela. Pese a ello, el ritmo de excarcelaciones continúa siendo limitado y sin un cronograma oficial.

En paralelo, Washington mantiene la presión económica y diplomática sobre Caracas. Trump ordenó el sábado una protección de embargo sobre los ingresos petroleros venezolanos en Estados Unidos y descartó por ahora una nueva ofensiva militar, aunque confirmó la presencia de una flota naval en el Caribe.

En este escenario, la habilitación de visitas familiares en El Rodeo I aparece como un gesto inédito tras meses de aislamiento absoluto, pero insuficiente frente a los reclamos de libertad plena para los presos políticos. Para los familiares de Nahuel Gallo y de cientos de detenidos, el alivio momentáneo de un encuentro no disipa la exigencia central: la excarcelación y el respeto a los derechos humanos.

