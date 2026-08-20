Un tribunal de Shenzhen condenó este jueves a prisión perpetua al fundador del gigante inmobiliario Evergrande, Xu Jiayin -conocido en cantonés como Hui Ka Yan-, quien fuera uno de los multimillonarios más ricos de China y miembro del máximo órgano asesor político del Partido Comunista.

La Justicia lo encontró culpable de "fraude financiero a gran escala", "sobornos" y "malversación de fondos". Además de la pena de prisión, le revocó sus derechos políticos de por vida y le confiscó todos sus bienes. El empresario, de 67 años, se había declarado culpable de cargos de fraude y sobornos durante una audiencia pública en abril pasado.

El tribunal también multó al grupo Evergrande en más de 2.000 millones de dólares por haber sumido a China en una burbuja inmobiliaria que golpeó la economía nacional en 2021.

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Crecimiento de China queda inesperadamente por debajo de la meta

Según la corte, entre 2016 y 2021, Evergrande y Xu "violaron las leyes nacionales al cometer fraude financiero continuo y a gran escala (...) para inflar sus activos y ocultar pasivos". También pagaron sobornos para lograr "el control de instituciones financieras".

Otros 61 acusados en la causa fueron condenados: cinco altos ejecutivos del grupo recibieron sentencias de entre seis y 18 años de prisión, mientras que los otros 56 acusados cumplirán penas de un año y 10 meses.

Xu Jiayin, del niño con hambre al hombre más rico de Asia

La historia de este multimillonario caído en desgracia puede leerse como una parábola sobre China. Nació en la provincia rural de Henan en 1958, el año en que el líder Mao Zedong puso en marcha su "Gran Salto Adelante", un plan de industrialización que provocó una hambruna masiva. Él mismo contó que durante su infancia, en el campo, solo comía batata y pan al vapor. "Mi mayor deseo era salir del campo, encontrar un trabajo y comer mejor", decía.

Estudió metalurgia, trabajó en una siderúrgica estatal y en 1992 llegó a Shenzhen, donde se empleó en el sector inmobiliario. En 1996 fundó Evergrande, que se lanzó al desarrollo masivo de departamentos. En 1998 China eliminó las viviendas sociales y dejó el sector en manos del mercado, lo que llevó a Evergrande a una expansión muy acelerada.

La historia del gigante inmobiliario chino Evergrande y por qué colapsó

El grupo salió a bolsa en Hong Kong en 2009, recaudando 729 millones de dólares en su oferta pública inicial, lo que lo convirtió, en aquel momento, en la mayor empresa inmobiliaria privada de China y a Xu en el hombre más rico de Asia. Bajo su dirección, la compañía alcanzó un valor máximo de mercado de más de 50.000 millones de dólares bajo la dirección de Xu.

El gran éxito llegó con el apalancamiento financiero, donde se vendían propiedades "desde plano", es decir, antes de que estuvieran construidas. Fueron los años de expansión de la burbuja inmobiliaria china, impulsada por la especulación masiva, el modelo de preventas y un endeudamiento corporativo insostenible.

Burbuja inmobiliaria en China: desplome del gigante Evergrande

Ante el temor de un colapso sistémico que arrastrara a toda la economía, el gobierno de Beijing intervino en agosto de 2020, bajo la premisa de que "las viviendas son para vivir, no para especular". Para desinflar la burbuja de forma controlada, se implementó la estricta política de las "tres líneas rojas", un marco regulatorio que prohibía otorgar nuevos créditos bancarios a las promotoras que superaran ciertos límites críticos de endeudamiento y falta de liquidez. Esto precipitó una histórica crisis de cesación de pagos y parálisis de obras a nivel nacional.

Protestas ante las oficinas de Evergrande en 2021.

Las dificultades de deuda y el desplome de las acciones de Evergrande -junto a otras empresas como Country Garden, Vanke y Kaisa- golpearon la confianza de los consumidores y disuadieron a muchos de adquirir viviendas que quizás nunca se iban a terminar.

"Evergrande contribuyó a que el problema fuera más estructural (...) y puso de manifiesto la debilidad del sistema", declaró a la AFP Alicia García Herrero, economista jefe de Natixis para Asia-Pacífico.

La compañía se declaró en quiebra en 2021. Tres años después, un tribunal de Hong Kong ordenó su liquidación. Recién en agosto de 2025, sus acciones fueron excluidas de la cotización en la bolsa de Hong Kong.

Cuál es el impacto de la caída inmobiliaria en la economía china

Hoy la demanda inmobiliaria continúa en baja en China, asociada al estancamiento del poder adquisitivo de los hogares y el declive demográfico, lo que acelera la caída de los precios de las viviendas nuevas, según datos oficiales recientes.



Según analistas internacionales citados por AFP, esta sentencia sobre Evergrande puede leerse como una señal del gobierno chino de que no rescatará al sector inmobiliario.

Los dirigentes chinos buscan reimpulsar una economía que lleva años enfrentada a una desaceleración del crecimiento. Para este año, China se fijó como meta un crecimiento del 4,5-5% del PIB, su objetivo más bajo en décadas. Las cifras no acompañan: el crecimiento en el segundo trimestre cayó por debajo de ese rango, las ventas minoristas disminuyeron en julio y la inversión inmobiliaria hasta julio se recortó en una quinta parte.

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