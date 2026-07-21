Las calles de Bolonia, en el norte de Italia, fueron escenario de violentos enfrentamientos tras la muerte de Abderrahim Fakir, un empresario marroquí de 42 años que falleció mientras era inmovilizado por agentes policiales durante un procedimiento. El caso, registrado en un video difundido en redes sociales y medios locales, generó una fuerte conmoción y abrió una investigación judicial.

La primera ministra Giorgia Meloni reclamó que se esclarezcan las circunstancias del hecho y que se determinen eventuales responsabilidades. Sin embargo, también rechazó los ataques contra las fuerzas de seguridad ocurridos durante las protestas.

Cómo ocurrió la muerte de Abderrahim Fakir

El episodio ocurrió el domingo en el barrio periférico de Pilastro, en Bolonia. Según la reconstrucción oficial, la policía acudió al lugar luego de que vecinos denunciaran que un hombre, visiblemente alterado, estaba provocando disturbios y dañando un automóvil.

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Durante la detención, dos policías redujeron a Fakir, lo esposaron y lo mantuvieron boca abajo contra el suelo, mientras el hombre pedía ayuda. Minutos después murió. La secuencia fue filmada por un vecino desde un edificio cercano y las imágenes comenzaron a circular rápidamente.

Las causas del fallecimiento todavía no fueron establecidas y forman parte de la investigación que lleva adelante la Fiscalía local.

Las protestas terminaron con incidentes

La difusión del video impulsó una convocatoria para exigir explicaciones y justicia por la muerte del empresario marroquí, quien dirigía una pequeña empresa de mudanzas y limpieza y residía legalmente en Italia.

Aunque una parte de la movilización transcurrió de manera pacífica, la jornada derivó en enfrentamientos con la policía. Según la agencia italiana ANSA, algunos manifestantes lanzaron petardos cerca de dependencias policiales y las fuerzas de seguridad reprimieron con gases lacrimógenos y cañones de agua. También se registraron focos de incendio y agentes heridos.

En otro sector de la protesta, un grupo de personas realizó una manifestación pacífica sosteniendo fotografías de Fakir y reclamando el esclarecimiento del caso.

Qué dijo Giorgia Meloni

Tras los incidentes, Giorgia Meloni calificó lo ocurrido en Bolonia como "inaceptable" y sostuvo que deben investigarse las posibles responsabilidades con el máximo rigor.

Al mismo tiempo, afirmó que ningún hecho justifica la violencia contra las fuerzas de seguridad y cuestionó a quienes, según su visión, aprovecharon el caso para provocar disturbios y poner en riesgo a la población.

En la misma línea, el ministro de Asuntos Europeos, Tommaso Foti, consideró "vergonzosos" los cánticos contra la policía que se escucharon durante la manifestación.

La investigación judicial y el reclamo de la familia

La Fiscalía de Bolonia abrió una investigación para determinar las causas de la muerte de Fakir. Hasta el momento, los policías que participaron del procedimiento no fueron imputados, en el marco del régimen de protección legal vigente para las fuerzas de seguridad introducido este año por el Gobierno italiano.

El alcalde de Bolonia, Matteo Lepore, diferenció las protestas pacíficas de los hechos de violencia y aseguró que quienes protagonizaron los disturbios "no representan" a la mayoría de los manifestantes.

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Por su parte, Khadija Fakir, hermana de la víctima, reclamó justicia y aseguró que su hermano "fue asesinado a sangre fría".

La abogada Barbara Spinelli, que había asistido a Fakir en los trámites para renovar su permiso de residencia, lo describió como una persona "amable, educada y respetuosa". Además, recordó que el empresario temía ser expulsado del país y lamentó el desenlace del caso.

LB/ML