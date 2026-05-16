Terror en Italia: un auto atropelló a una multitud en Módena, el conductor estaba armado

Una escena de caos y desesperación sacudió este sábado a la ciudad italiana de Módena, donde un automóvil embistió a una multitud de peatones en pleno centro urbano y dejó al menos ocho heridos, cuatro de ellos en estado grave. El conductor descendió del vehículo armado con un cuchillo y fue reducido por cuatro civiles que intervinieron antes de la llegada de las fuerzas de seguridad.

El hecho ocurrió sobre la Vía Emilia, una de las calles más concurridas de la ciudad del norte italiano. Según confirmó el alcalde de Módena, Massimo Mezzetti, el atacante fue capturado por vecinos que reaccionaron rápidamente tras el atropello.

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“El loco, no sé cómo llamarlo, el criminal que cometió este acto, salió del automóvil blandiendo un cuchillo”, declaró el alcalde a la agencia estatal RAI. Luego destacó que “cuatro ciudadanos” lograron detenerlo y entregarlo a las fuerzas del orden.

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Entre las víctimas hay una mujer que sufrió heridas graves al ser impactada de frente por el vehículo. Según relataron testigos, el automóvil la aplastó contra el escaparate de un comercio y la violencia del impacto provocó la amputación de sus piernas.

Uno de los hombres que intervino para frenar al conductor fue Luca Signorelli, quien contó a Reuters que estaba asistiendo a una de las víctimas cuando vio que el agresor intentaba escapar.

“Lo perseguí”, relató. Según explicó, otras personas se sumaron a la persecución hasta que el sospechoso reapareció “de repente con un cuchillo en las manos”.

“Se produjo un forcejeo. Me apuñaló dos veces, una cerca del corazón y otra en la cabeza. Logré esquivar una de ellas y, durante la otra, le agarré la muñeca y lo inmovilicé”, afirmó.

El alcalde Mezzetti también reveló que uno de los civiles resultó herido durante la reducción del atacante y elogió la actitud de quienes intervinieron. “Demostraron valentía y un gran sentido cívico”, sostuvo.

El conductor sigue bajo interrogatorio

La Policía italiana informó que el sospechoso es un hombre de 31 años, residente de Módena, desempleado y licenciado en Economía, que actualmente vive con sus padres. Hasta la noche del sábado continuaba siendo interrogado en una comisaría local. Las autoridades todavía intentan determinar si el conductor actuó deliberadamente o bajo los efectos de sustancias al momento del ataque.

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La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, calificó el episodio como “extremadamente grave” y expresó su apoyo a las víctimas y sus familias. “También agradezco a los ciudadanos que intervinieron valientemente para detener al autor y a las fuerzas del orden por su respuesta”, escribió en redes sociales.

Por su parte, el canciller italiano, Antonio Tajani, aseguró que se mantenía en contacto con el Ministerio del Interior para seguir de cerca el avance de la investigación.

RG/AF