Puntos centrales del memorándum de entendimiento

El eje central del documento preliminar que están próximos a firmar Estados Unidos e Irán aborda la arteria más sensible del comercio energético mundial: el estrecho de Ormuz. El memorándum estipula la reapertura inmediata y sin restricciones de esta vía marítima, por donde circula casi una quinta parte del petróleo global.

Bajo los términos acordados, Irán se compromete a deponer el cobro de peajes de tránsito impuestos durante las hostilidades, cesar el hostigamiento a navíos comerciales y retirar las minas navales en un plazo de 30 días, permitiendo el retorno a los volúmenes de navegación previos a la guerra.

A cambio, Washington levantará de manera simultánea el férreo bloqueo naval que mantiene sobre los puertos iraníes. El beneficio económico para Teherán será inmediato pero condicionado: Washington otorgará exenciones fiscales temporales para que Irán pueda comercializar libremente su petróleo, derivados y productos petroquímicos durante el período de vigencia del acuerdo. Este flujo de oxígeno financiero representa ingresos vitales para una economía castigada como la de Irán.

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Una tregua de 60 días. El pacto no debe leerse como un tratado de paz definitivo, sino como un mecanismo de enfriamiento. Establece una tregua formal de 60 días en todo el teatro de operaciones del Medio Oriente. Este cese al fuego incluye explícitamente el frente del Líbano, donde los combates entre las fuerzas israelíes y la milicia Hezbollah -aliada clave de Teherán- mantienen en vilo a la región.

Durante estas ocho semanas de tregua, los equipos negociadores pretenden institucionalizar mesas de diálogo para resolver los tres grandes temas subyacentes: la naturaleza del programa nuclear persa, el desmontaje definitivo de las sanciones unilaterales estadounidenses y los mecanismos de compensación por daños de guerra.

En la delicada arena nuclear, el memorándum fija compromisos de principios ineludibles para la República Islámica. Teherán reafirma su estricta sujeción al Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP), asumiendo el compromiso explícito de no desarrollar ni adquirir armamento atómico.

Fuentes diplomáticas citadas por el sitio estadounidense Axios indican que el marco técnico contempla un proceso de degradación o dilución de las reservas de uranio altamente enriquecido que Irán posee actualmente. Esta compleja tarea se ejecutaría bajo la estricta y constante supervisión de inspectores de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Con este movimiento, Washington asegura haber satisfecho sus demandas prioritarias de seguridad, aunque cualquier andamiaje nuclear definitivo quedará supeditado a un segundo acuerdo mucho más amplio.

Las trabas. Las discrepancias radican en el alcance de las futuras discusiones y en las demandas de soberanía de la nación asiática. Mientras los negociadores norteamericanos buscan incluir límites estrictos a la producción de misiles balísticos iraníes y al financiamiento de sus milicias regionales en el tablero de los 60 días, la diplomacia persa insiste en que la agenda debe cerrarse exclusivamente sobre lo nuclear, las sanciones y las reparaciones económicas, dejando sus capacidades de defensa convencionales fuera de toda discusión.

Para que el memorándum se transforme en una realidad, restan los pasos más complejos: la ratificación doméstica de los líderes supremos. En Washington, Trump ya dio su visto bueno dado que está ansioso por anotarse un triunfo de política exterior antes de que culmine la semana, delegando potencialmente en su vicepresidente, JD Vance, la firma del documento en suelo europeo.

En Teherán, la estructura de poder es más hermética. Aunque el borrador cuenta con el visto bueno de las altas esferas del gobierno y el aparato de seguridad, el veredicto definitivo descansa en Mojtaba Jamenei.