Putin llegó a China en busca de apoyo militar y económico y participará de la cumbre de la OCS junto a Xi y Modi

El presidente ruso, Vladimir Putin, arribó este domingo a China en un viaje clave para consolidar apoyos políticos, económicos y militares en medio de la guerra en Ucrania y el aislamiento de Moscú en Occidente. Su presencia en la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) busca mostrar un frente común junto a sus aliados asiáticos, mientras enfrenta nuevas sanciones y amenazas de Estados Unidos bajo la administración de Donald Trump.

Putin aterrizó en la ciudad nororiental de Tianjin, donde se desarrolla la 25ª cumbre de la OCS, que reúne a más de 20 jefes de Estado y de Gobierno. En la agenda del mandatario ruso figuran reuniones bilaterales con su par chino Xi Jinping y con el primer ministro indio Narendra Modi.

La cita es presentada por Beijing como la más importante del bloque desde su fundación en 2001. La OCS está integrada por China, Rusia, India, Pakistán, Irán, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán y Uzbekistán, además de otros países en calidad de observadores y socios de diálogo. En total, el bloque representa cerca del 40% de la población mundial y una porción significativa del PBI global.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El petróleo como sostén de Moscú

El viaje ocurre en un contexto donde las exportaciones de crudo a China e India se convirtieron en la principal fuente de ingresos para Rusia, que en 2024 totalizaron 115.000 millones de dólares. Estos flujos energéticos han permitido al Kremlin sostener su maquinaria de guerra pese a las sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea.

La Casa Blanca impuso recientemente un arancel adicional del 50% sobre el petróleo ruso que llega a India como represalia por su abastecimiento. Nueva Delhi, sin embargo, defendió sus operaciones como una decisión soberana. El Kremlin confirmó que Putin y Modi se reunirán este lunes para reforzar el vínculo bilateral y coordinar posiciones frente a Washington.

Luego de una reunión de tres horas, Trump y Putin hablaron de "avances", pero sin acuerdos de paz

Aunque carece de cláusulas de defensa mutua, la OCS es vista como un contrapeso a la OTAN y un foro de cooperación regional en materia de seguridad, economía y política. En declaraciones a Xinhua, Putin afirmó que el encuentro “reforzará la capacidad de la OCS para responder a los retos y amenazas actuales, y consolidará la solidaridad en todo el espacio euroasiático compartido”.

El mandatario ruso destacó que la cumbre contribuirá a “configurar un orden mundial multipolar más justo”, en línea con el discurso del Kremlin de reemplazar la hegemonía occidental por un sistema de alianzas múltiples.

Desfile militar y reunión con Kim Jong-un

Tras la cumbre, Putin viajará a Beijing para participar el miércoles en el desfile militar por el 80º aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico. Allí coincidirá con el líder norcoreano Kim Jong-un, otro de los dirigentes fuertemente sancionados por Occidente.

En los últimos dos años, Corea del Norte se convirtió en proveedor clave de municiones y drones para Rusia, además de haber enviado miles de soldados que participaron en operaciones en Ucrania, particularmente en la región de Kursk. La asistencia militar de Pyongyang, junto con el respaldo de Irán en materia de armamento, son factores decisivos para sostener la ofensiva rusa en el frente ucraniano.

Críticas a la política arancelaria de Donald Trump: “Está dejando a Estados Unidos en una posición ridícula”

Además de Xi y Modi, el presidente ruso mantendrá contactos con el mandatario iraní Masud Pezeshkian y con el presidente turco Recep Tayyip Erdogan en el marco de la cumbre. Estas reuniones buscan fortalecer un eje de cooperación política y económica alternativo al bloque occidental, consolidando a la OCS como un espacio de influencia creciente en Eurasia.

DCQ