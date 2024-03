Qué pasa con Kate Middleton: crecen las teorías conspirativas en las redes sociales

Crecen las teorías en torno a qué sucede con Kate Middleton, quien se sometió a una operación y desde diciembre no hizo ninguna aparición pública. El misterio se incrementó luego de que el 10 de marzo, publicara una foto en su cuenta de Instagram por el Día de la Madre y muchos vieran en ella una obra de inteligencia artificial.

Como los comentarios sobre la falsedad de la foto no paraban de incrementarse, la propia Princesa de Gales salió a dar explicaciones. “Como muchos fotógrafos aficionados, de vez en cuando experimento con la edición. Quería expresar mis disculpas por cualquier confusión que haya causado la fotografía familiar que compartimos ayer. Espero que todos los que celebran hayan tenido un muy feliz Día de la Madre”, escribió.



Middleton se sometió a una cirugía abdominal en el mes de enero y desde entonces se encuentra aislada. Esto, sumado a que la familia no brinda detalles sobre la intervención, abre la puerta a todo tipo de teorías.

La familia real británica confirmó que estuvo internada durante dos semanas, tras la operación, y continuó con los cuidados en la finca de Sandringham, rodeada de naturaleza y de sus seres queridos.

Para sumar suspenso, la periodista Concha Vallejo, especializada en la casa real británica, reveló que “hay cosas que no las podemos contar todavía". "Evoluciona, pero no todo lo favorable que la casa real británica querría que fuera”, agregó.

“Ha habido un movimiento de la casa real inglesa que no se entiende. Por un lado, filtran que Kate ha contratado a un secretario particular, para dar a entender que está en casa haciendo cosas, pero, por otro lado, no vemos una imagen. Hasta que no la veamos, las especulaciones no van a parar”, sostuvo el periodista, Aurelio Manzano, que también se dedica a las noticias sobre la Realeza.

“La operación fue grave en sí misma. Después, hubo complicaciones más graves todavía. Y los médicos tuvieron que tomar una decisión rapidísima, que fue inducirla al coma. Y eso fue así. La princesa no entró en un coma, fue inducida”, detallaron.

Kate Middleton: las teorías conspirativas que circulan en las redes

Los usuarios de redes sociales compartieron sus sospechas sobre la verdad detrás de tanto secreto. “¿Está muerta?, ¿Tuvo un ACV?, ¿Le hicieron una colostomía?, ¿Está con depresión?, ¿Está en coma?, ¿Sufrió violencia doméstica?”, ¿Sufrió un breakdown mental porque los rumores en Inglaterra dicen que William está esperando un hijo con su amiga Rose, la marquesa de Cholmondeley?”, son algunos de los interrogantes.

Apareció Kate Middleton tras casi 50 días de aislamiento por su operación abdominal



En septiembre de 2023 habían aparecido fotos de Kate con los dedos rotos. En ese entonces la explicación oficial fue la princesa había sufrido un accidente doméstico, pero la prensa inglesa no descartó posibles peleas con William, que incluían gritos y posibles golpes.

Kate Middleton pasó navidad en familia y dos días antes de fin de año, una ambulancia con custodia policial la trasladó al sanatorio. No se supo nada sobre su estado de salud hasta después de 20 días cuando la Corona reveló que fue sometida a una cirugía abdominal, por la que debía atravesar dos semanas de recuperación.

En esos días no la visitaron ni sus padres, ni su hermana, ni sus hijos, solo su marido. Luego informaron que su recuperación le llevaría un mes y que se quedaría en una de las viviendas de la realeza para aparecer nuevamente en público en el mes de abril.

RB / Gi