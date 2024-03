¿Qué dijo? El príncipe Guillermo habló de Kate Middleton en dos ocasiones en menos de 24 horas

El príncipe Guillermo continúa con sus compromisos oficiales, manteniendo su enfoque a pesar de las recientes controversias que han rodeado a la familia real. Desde que se publicara una foto de Kate Middleton y sus hijos el pasado domingo, la polémica creció, especialmente debido a los errores de edición en la imagen, reconocidos públicamente por la princesa mientras se recupera de una operación abdominal. En medio de rumores y teorías conspirativas, el heredero al trono encontró oportunidad para elogiar a su esposa durante dos eventos oficiales que tuvieron lugar el jueves.

Durante la mañana, el príncipe visitó un centro juvenil en White City, al oeste de Londres, donde tuvo la oportunidad de conocer de cerca el trabajo realizado por la organización WEST (Where Everybody Sticks Together). Durante su visita, el príncipe participó activamente en diversas actividades, desde jugar al billar hasta intentar encestar en la canasta. Además, se unió a un taller de cocina, donde decoró galletas y, al notar sus limitaciones en ese campo, reconoció con humor: "Mi esposa es la artista".

Poco después, Guillermo dejaba atrás el delantal para ataviarse con su traje y asistir al 25º aniversario de la organización Diana Legacy Award. Durante la gala, dedicó emotivas palabras de agradecimiento a su madre y también hizo mención especial a Kate.

"La ceremonia de esta noche es particularmente especial, ya que marca el 25º aniversario del Diana Legacy Award, una organización benéfica creada para reflejar la creencia de mi madre de que los jóvenes pueden cambiar el mundo", comenzaba.

Y continuaba: "Sé que habría sido un honor para ella ver una organización benéfica en su nombre realizando un trabajo tan inspirador para animar a los jóvenes de todos los rincones del mundo. Ella me enseñó que todo el mundo tiene el potencial de dar algo a cambio; que todos los necesitados merecen una mano de apoyo en la vida. Ese legado es algo en lo que tanto Catherine como yo hemos tratado de centrarnos a través de nuestro trabajo, al igual que los 50.000 jóvenes que han recibido un Premio Diana en los últimos 25 años. Estoy muy orgulloso de ver esta creencia de mi madre manifestada en los increíbles jóvenes que reciben el Premio Legacy esta noche".

La princesa de Gales Kate Middleton reconoció haber editado la imagen que compartió este fin de semana junto a sus hijos. La foto fue posteada este domingo a través de la cuenta oficial del Palacio de Kensington para brindar sus saludos por el Día de la Madre en Gran Bretaña. Enseguida los usuarios comenzaron a marcar que la fotografía tenía errores y desde la corona tuvieron que salir a aclarar lo que sucedió.

“Como muchos fotógrafos aficionados, de vez en cuando experimento con la edición. Quería expresar mis disculpas por cualquier confusión que haya causado la fotografía familiar que compartimos ayer. Espero que todos los que celebran hayan tenido un muy feliz Día de la Madre”, escribieron a través de la cuenta oficial de los príncipes de Gales.

Este domingo, los herederos al trono compartieron una foto en la que se ve a Kate sentada y sonriente junto a sus tres hijos, George, de 10 años; Charlotte, de 8, y Louis, de 5 años.

Luego de su cirugía de abdomen realizada el 17 de enero, la princesa de Gales no volvió a aparecer en público y los rumores acerca de su estado de salud comenzaron a circular. Sin embargo, la imagen que ayer dieron a conocer desde la corona británica parecía despejar las inquietudes que reinaron estos últimos dos meses.

Lejos de ello, con el pasar de las horas los usuarios en las redes empezaron a notar errores en la fotografía y se despertó un rumor aún mayor: que la foto había sido realizada con Inteligencia Artificial.

Fueron varias personas en todo el mundo las que destacaron errores en diferentes partes de la imagen. “¿Por qué una de sus manos está borrosa? Esto parece IA”, “He retocado miles de fotografías como fotógrafo y lo que lleva la niña en la muñeca es un desastre. ¡No puedo creer que sea accidental, que lo retoquen tan mal!”, “¡La muñeca del jersey rojo no se copió correctamente de otra imagen!”, “Su cabello se ve raro”, “Una mano borrosa y otra enfocada” y “Esto también parece extraño. Como una garra. Su manito con toda esa longitud extra hacia la derecha/abajo”, fueron algunos de los mensajes que más se repitieron en la red social X.

Finalmente, este lunes se confirmó que se trataba de una edición. Su última aparición pública había sido en una misa de Navidad, en Sandringham, en el este de Inglaterra, donde la familia real tiene una residencia.

A raíz de una catarata de especulaciones que iban desde una cirugía estética hasta cuestiones de salud grave, el pasado fin de semana, el Palacio de Kensington intentó calmar los ánimos. “Dejamos claro a principios de enero que la princesa de Gales planeaba ausentarse de sus compromisos públicos hasta después de Pascua, y eso no cambió”, afirmó en un comunicado a la prensa.

