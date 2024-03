Un nuevo problema para Kate Middleton: un familiar se expone en un polémico reality

Mientras que el presente de Kate Middleton sigue siendo un misterio, nuevos detalles continúan alimentando la incertidumbre sobre la salud de la princesa de Gales después de la operación abdominal programada que se llevó a cabo el pasado 17 de enero, según lo anunciado por el Palacio de Kensington a través de un comunicado oficial emitido en esa fecha. Todo tiene su razón de ser. Este lunes 4 de marzo, el tío de Kate, Gary Goldsmith, apodado por la prensa británica como 'la oveja negra del clan Middleton', ingresará en la casa de 'Celebrity Big Brother', la versión británica de 'Gran Hermano VIP'.

Su participación en este reality, junto con su polémica personalidad, parece plantear un nuevo problema no solo para la esposa de Guillermo, quien aún se está recuperando de su cirugía, sino también para la Corona británica en pleno.

En medio de un período lleno de convulsiones, marcado por el cáncer de Carlos III, la ausencia temporal de Kate Middleton y el fallecimiento sorpresivo de Thomas Kingston, el esposo de Lady Gabriella Windsor, hija del príncipe y la princesa Michael de Kent, se especuló sobre la posibilidad de que se revelen nuevos secretos sobre los miembros de la institución real en televisión.

La reacción de la familia Middleton ante la decisión de Gary

Según fuentes cercanas al tío de la princesa de Gales, reveladas por 'The Sun', "Gary comentó que la madre de Kate, Carole, y su padre, Michael, le dieron un sermón antes de que ingresara al concurso, ya que no aprueban su participación en 'Celebrity Big Brother'. Están frustrados y creen que Kate no necesita este tipo de estrés". Es importante resaltar, que Goldsmith es dueño de una empresa que "busca talentos" de redes sociales.

A pesar del descontento de su familia, el empresario optó por mantener su decisión y fue fotografiado en Londres realizando las últimas compras antes de entrar en la casa de los famosos, que regresa a la televisión británica después de seis años fuera del aire. Además, se comprometió a no hacer comentarios sobre la familia real, y mucho menos sobre su sobrina, asegurando que cualquier declaración será estrictamente positiva.

Por otra parte, el ingreso de Gary Goldsmith al reality show no solo fue criticado por los Middleton. Varios expertos en la Casa Real expresaron su opinión. Por ejemplo, Angela Levin, biógrafa de la reina Camila, declaró a 'The Sun': "Considero que es vergonzoso. El problema es que él no simpatiza en absoluto con Harry y Meghan, y algunos de sus comentarios podrían afectar a Kate, quien ya ha tenido mucho en su contra y actualmente está en el hospital. Creo que cuando sales de una operación, estás bastante vulnerable y esto podría afectarla enormemente. Ser miembro de la realeza es muy difícil, y no estoy segura de si esta es una buena idea".

JCCL