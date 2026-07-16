Reino Unido redobla la presión para que la FIFA sancione a Argentina por la bandera de Malvinas

La presión política en el Reino Unido para que la FIFA sancione a la Selección argentina por exhibir una bandera con la leyenda "Las Malvinas son argentinas" tras la victoria sobre Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026 sumó nuevos respaldos. Según informó el diario británico Daily Mail, el primer ministro Keir Starmer, dirigentes de distintos partidos y veteranos de la guerra de 1982 reclamaron que el organismo abra una investigación por lo ocurrido en Atlanta.

La controversia se originó luego de que varios futbolistas argentinos celebraran la clasificación a la final sosteniendo una bandera que reivindica la soberanía argentina sobre el archipiélago, una imagen que rápidamente recorrió el mundo y reavivó el conflicto diplomático entre ambos países.

Downing Street respaldó un pedido de investigación

De acuerdo con el medio británico, un portavoz de Downing Street reiteró la postura del Gobierno y sostuvo que "la Copa del Mundo puede no ser nuestra, pero las Islas Malvinas sí lo son".

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Además, el funcionario remarcó que uno de los principios del Mundial es mantener separadas la política y el deporte, por lo que pidió que la FIFA investigue el episodio. En la misma línea, el Ejecutivo respaldó las declaraciones del secretario de Comercio británico, Peter Kyle, quien consideró que la exhibición de la bandera podría representar una infracción al reglamento del torneo.

El gobierno británico reclama a la FIFA: "La Copa del Mundo no será nuestra, pero las Malvinas sí"

Incluso, tras la clasificación argentina a la final frente a España, el Gobierno británico volvió a pronunciarse y expresó sus deseos de éxito para el seleccionado español en el partido decisivo.

Kemi Badenoch endureció el discurso

La líder del Partido Conservador, Kemi Badenoch, fue una de las dirigentes que utilizó el tono más duro al referirse al reclamo argentino sobre las islas.

"Las Islas Malvinas son británicas. Siempre lo serán. Ya hemos luchado por este territorio antes. Lo haremos de nuevo si es necesario", afirmó.

Sus declaraciones se sumaron a las del portavoz económico conservador Andrew Griffith y del líder de los Liberal Demócratas, Ed Davey, quienes también reclamaron que la FIFA aplique sanciones deportivas contra los futbolistas argentinos.

Veteranos de la guerra también reclamaron castigos

El Daily Mail también publicó declaraciones de excombatientes británicos que participaron en la guerra de 1982.

Uno de ellos fue Simon Weston, quien sufrió graves heridas durante el conflicto y sostuvo que una eventual multa económica sería insuficiente. Además, recordó que la FIFA ya sancionó anteriormente a la Argentina por exhibir una bandera similar y comparó el caso con la suspensión que recibieron futbolistas españoles tras realizar cánticos sobre Gibraltar durante la Eurocopa 2024.

Otro de los excombatientes consultados fue Robin Horsfall, integrante del SAS, quien cuestionó el gesto de los jugadores argentinos y vinculó el reclamo por Malvinas con la situación política y económica del país.

Qué sanciones podría aplicar la FIFA

Según la publicación británica, los futbolistas podrían quedar bajo análisis por una posible infracción al artículo 34.3 del reglamento del Mundial, que prohíbe la exhibición de mensajes políticos antes, durante o después de los partidos.

Cachanosky encendió la polémica en "X" por Argentina-Inglaterra y Malvinas

Aunque algunos dirigentes británicos reclamaron incluso que la Argentina sea excluida de la final, el propio medio considera que, en caso de avanzar un expediente disciplinario, la sanción más probable sería una multa económica.

El Gobierno de las Islas Malvinas también reiteró su rechazo al episodio y sostuvo que la bandera exhibida por los jugadores argentinos resultó "particularmente insensible" para parte de la población del archipiélago.

La FIFA analiza los informes del partido

Hasta el momento, la FIFA no anunció ninguna medida disciplinaria.

Sin embargo, un portavoz del organismo confirmó que el Comité Disciplinario está evaluando los informes oficiales del encuentro y que analizará todas las circunstancias antes de resolver si corresponde abrir un expediente o aplicar alguna sanción.

La imagen que originó la controversia fue protagonizada por varios integrantes del plantel argentino, entre ellos Cristian Romero, Lisandro Martínez y Giovani Lo Celso, quienes sostuvieron una bandera con la inscripción "Las Malvinas son argentinas" tras eliminar a Inglaterra y avanzar a la final del Mundial 2026.

LB