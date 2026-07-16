Malvinas, Gibraltar y el gesto de la Selección: Eduardo Reina analizó el trasfondo geopolítico de una bandera que dio la vuelta al mundo

El gesto de los jugadores de la Selección Argentina, que exhibieron una bandera con la leyenda "Las Malvinas son argentinas" tras la clasificación a la final del Mundial 2026, volvió a poner en el centro del debate la disputa de soberanía con el Reino Unido. Para el analista internacional Eduardo Reina, el episodio trasciende el ámbito deportivo y reabre la discusión sobre la geopolítica, la diplomacia y las posibilidades de negociación en torno a las Islas Malvinas.

El especialista recordó que, apenas 48 horas antes, España y el Reino Unido alcanzaron un acuerdo para eliminar la histórica verja que separaba Gibraltar del territorio español. "Muchos ilusionados dicen, de la misma forma que se negoció la bajada de la reja, podríamos negociar Malvinas, que son dos casos similares", señaló. Sin embargo, aclaró que ambos conflictos presentan diferencias profundas.

Por qué Gibraltar y Malvinas no son casos comparables

Reina explicó que Gibraltar depende económicamente de España, mientras que las Islas Malvinas cuentan con una economía propia basada en la pesca, el turismo y el potencial hidrocarburífero. Además, destacó que el reciente entendimiento fue impulsado por la Unión Europea y no únicamente por el gobierno español.

En ese sentido, sostuvo que "España dejó la soberanía de lado y solo le interesó hacer más fluida la conversación o el tránsito entre Gibraltar y España", mientras que Argentina mantiene el reclamo de soberanía como eje central de cualquier negociación.

El analista consideró que esa diferencia condiciona cualquier posibilidad de avance diplomático. "Si nosotros anteponemos la soberanía, creo que estamos sin avanzar", afirmó, aunque reconoció que un cambio en el escenario internacional podría abrir nuevas instancias de diálogo.

El gesto de la Selección y el sentimiento por Malvinas

Respecto de la bandera exhibida por los futbolistas, Reina sostuvo que no se trató de una acción política organizada, sino de una expresión espontánea del sentimiento nacional. "Un jugador de fútbol no es un diplomático y no es un político, por ende se vive de la misma pasión que un ciudadano argentino", expresó.

Además, destacó la forma en que el plantel interpretó el Himno Nacional antes del encuentro y consideró que el triunfo frente a Inglaterra profundizó la carga emocional del momento. "Yo creo que los jugadores ahí fueron uno más del pueblo argentino", señaló.

Qué puede pasar con una eventual sanción de la FIFA

Sobre las versiones que advertían una posible sanción de la FIFA, el especialista descartó que pudiera haber consecuencias deportivas. "Yo te diría que esa conjetura es cero posible", aseguró, y estimó que, en todo caso, una eventual penalización se limitaría a una sanción económica.

Por último, recordó que el reclamo argentino por las Islas Malvinas cuenta con respaldo en el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas, un antecedente que, según consideró, mantiene vigente la discusión diplomática sobre la soberanía del archipiélago.