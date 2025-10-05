República Checa se inclina por un multimillonario “trumpista”

La antigua República Checa, que hasta la década del 90 integró los países satélites de la Unión Soviética en el este europeo, se inclinó ahora por elegir como gobernante a un multimillonario que se autoproclama “trumpista”.

El partido del ex primer ministro Andrej Babis encabezó las elecciones generales checas el sábado con el 99 por ciento de los votos contados, poniendo los ojos en un gobierno minoritario de un solo partido respaldado por la extrema derecha.

El partido ANO (“Sí”) de Babis, que hace campaña con promesas de mejorar el bienestar de los checos y detener la ayuda militar a Ucrania, obtuvo el 34,7% de los votos. El grupo Together del primer ministro saliente, Petr Fiala, quedó en segundo lugar con el 23,2%, por delante de su socio de coalición STAN con el 11,2%.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Un total de seis partidos fue elegido, incluido el Partido Pirata, con el 8,9%, la oposición de extrema derecha Libertad y Democracia Directa (SPD), con el

7,8%, y los recién llegados de derecha, The Motorists, con el 6,8%.

“Definitivamente, lideraremos las conversaciones con el SPD y buscaremos un gobierno de partido único liderado por ANO”, sostuvo Babis. También dijo que el gobierno revisaría una campaña internacional liderada por la República Checa para suministrar proyectiles de artillería a Ucrania, lanzada por el gobierno de Fiala, y “discutirla con el presidente (ucraniano) (Volodimir) Zelenski” si es necesario.

“Somos claramente proeuropeos y pro-OTAN”, agregó para disipar los temores de que pueda acercar a la República Checa a Hungría y Eslovaquia, que han rechazado la ayuda militar a Ucrania y se oponen a las sanciones a Rusia.

En el Parlamento Europeo, el partido de Babis forma parte del bloque de extrema derecha Patriotas por Europa, que cofundó con el polémico primer ministro húngaro Viktor Orban.

Orban se apresuró a felicitar a Babis por X: “¡La verdad ha prevalecido!”, escribió. “Un gran paso para la República Checa, buenas noticias para Europa. ¡Felicitaciones, Andrej!”.

El gobierno de Fiala ha brindado ayuda humanitaria y militar a Ucrania desde la invasión rusa de febrero de 2022. Pero molestó a los votantes al no controlar los impuestos y la inflación, y poner en marcha la construcción de viviendas asequibles, mientras que algunos también lo culparon por ignorar los problemas en casa y centrarse en Ucrania.

Describiéndose a sí mismo como un “pacifista” que pide una tregua en Ucrania, Babis prometió un enfoque de “los checos primero”, al mismo estilo que Trump en Estados Unidos.

Babis enfrenta un juicio por fraude ante la Unión Europea por valor de más de 2 millones de dólares. Logró un subsidio de la UE gracias a un artilugio contable con su extensa propiedad de alimentos y productos químicos Agrofert.