Rusia derribó 157 drones ucranianos, mientras Bruselas desembolsa 5.900 millones de euros en apoyo de Ucrania

Los sistemas de defensa aérea rusos derribaron 157 drones, una bomba aérea guiada y un misil Neptuno de largo alcance, según reportó este jueves el Ministerio de Defensa de Rusia. En paralelo, la Comisión Europea desembolsó 5.900 millones de euros para Ucrania, correspondientes al último tramo financiado con los beneficios de activos rusos congelados y a un nuevo pago del instrumento de asistencia.

Las autoridades rusas anunciaron también nuevos avances en su invasión sobre Ucrania, con la toma de dos localidades en la provincia de Járkov y Dnipropetrovsk, sin que Kiev se haya pronunciado sobre estas manifestaciones. Al menos dos personas fallecieron y dos resultaron heridas, según afirmaron los gobernadores de los distritos afectados.

El propio ministerio indicó en su cuenta de Telegram que las “acciones decisivas” de las tropas rusas permitieron “liberar la localidad de Sinilnikovo”, antes de agregar que también tomaron la ciudad de Danilovka. La Flota del Mar Negro de Rusia también destruyó cuatro botes ucranianos no tripulados, así lo anunció el departamento.

Asimismo, en la madrugada del jueves las tropas rusas atacaron con drones infraestructuras energéticas en varias provincias de Ucrania, especialmente en Odesa. Aunque no se constataron víctimas, la ofensiva provocó graves daños a instalaciones que son de vital importancia para el país.

En cuanto a la ayuda económica de la Unión Europea, el tramo de 5.900 millones de euros marca la finalización del programa de financiación, consistente en los 18.100 millones de euros prestados concedidos en 2025 para apoyar el gasto corriente de Ucrania. Estos fondos provienen del uso de los intereses generados por los bienes rusos congelados en Europa.

A esta suma se añade la compra de armamento estadounidense para Ucrania, por 500 millones de dólares, financiada por los países nórdicos y bálticos. Estas ochos naciones, en una reunión en Helsinki, afirmaron que se trata de un apoyo “fundamental para la seguridad europea”.

Desde el comienzo de la operación militar especial, Rusia ha destruido 668 aviones, 283 helicópteros y 96.284 drones, de acuerdo con el ministerio. En total han sido destruidos 636 sistemas de misiles tierra-aire, 26.000 tanques y otros vehículos de combate blindados, 1.611 lanzacohetes múltiples, 31.274 piezas de artillería de campaña y morteros, y 46.560 vehículos militares especiales.

Rusia ha logrado avances durante los últimos meses en Ucrania, con el epicentro de los progresos en Donetsk. Moscú anexionó en septiembre de 2022 las parcialmente ocupadas provincias de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, mientras que ha logrado penetrar también en Járkov, Sumi y Dnipropetrovsk, además de anexionarse en 2014 la península de Crimea.