Rusia lanzó 656 drones y 73 misiles en un ataque nocturno contra Ucrania

Ucrania amaneció este martes rodeada de llamas y escombros. Durante la noche, Rusia lanzó más de 600 drones y decenas de misiles, incluidos misiles balísticos difíciles de derribar, contra su territorio, según informó la fuerza aérea de Kiev, en un ataque que dejó al menos nueve muertos y 100 heridos.

La fuerza aérea de Ucrania informó haber detectado 73 misiles y 656 drones lanzados por el ejército ruso durante la noche, y afirmó haber derribado 602 de los drones y 40 de los misiles.

El ataque de este 2 de junio provocó al menos nueve muertos y 100 heridos

El ejército ruso confirmó el martes que había llevado a cabo un ataque masivo con misiles hipersónicos incluidos, contra el complejo militar-industrial de Ucrania.

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El ataque fue dirigido contra objetivos en la capital, Kiev, así como en las regiones de Zaporiyia, Járkov y Dnipropetrovsk, además de contra la infraestructura energética y de transporte utilizada por el ejército ucraniano en otras regiones, según informó el Ministerio de Defensa en un comunicado.

Moscú ha bombardeado Ucrania casi a diario desde que lanzó una ofensiva en 2022, y recibió a menudo represalias por parte de Kiev, mientras las conversaciones para poner fin al conflicto más mortífero de Europa desde la Segunda Guerra Mundial siguen estancadas.

Los ataques contra Ucrania se produjeron después de que Volodímir Zelenski dijera el viernes: "Tenemos información de inteligencia sobre Rusia preparando un nuevo ataque masivo" e hiciera un llamamiento a la población para que "protegiera sus vidas".

"Por favor, presten atención a las alertas aéreas y protejan sus vidas. Nuestros servicios están trabajando con eficiencia y están preparados; la Fuerza Aérea y demás defensores de nuestro espacio aéreo estarán de servicio las 24 horas del día, los 7 días de la semana, como siempre".

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El presidente ucraniano ha reiterado su llamamiento a los aliados para que permitan y financien el suministro de misiles Patriot, capaces de interceptar misiles balísticos rusos.

Rusia lanzó un número récord de 8.150 drones de largo alcance contra Ucrania en mayo, según un análisis de la AFP de datos de la fuerza aérea ucraniana, lo que supone un aumento del 24 por ciento con respecto a abril.

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Ataques ucranianos a Rusia

Ucrania también ha intensificado sus ataques contra los territorios ocupados y contra Rusia en represalia por los bombardeos rusos diarios.

Este martes, un ataque con drones ucranianos mató a una persona en la región rusa de Kursk, cerca de la frontera con Ucrania, según informó el gobernador regional, Alexander Khinshtein.

Otro dron provocó un incendio en una refinería de petróleo en la ciudad de Krasnodar, al suroeste del país, según informó su centro de operaciones en Telegram.

ML