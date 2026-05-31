Alemania refuerza su "diplomacia científica" en Argentina y advierte sobre Rusia y China: "Quieren dividir al mundo"

La directora general de Cultura y Sociedad de la cancillería de Alemania, Christine Beinhoff, pasó por Argentina con una misión: que Buenos Aires se convierta en un hub que permita a Berlín (y a Bruselas) acercarse a una región cada vez más estratégica en medio de la transición de poder global. Pero no a través del poder duro sino a través de la cooperación en materia científica, cultural y educativa, una agenda clave de la política exterior alemana que impulsó en su visita a Buenos Aires.

Beinhoff, una veterana de la diplomacia de Berlín y exasesora del canciller, visitó el país con una agenda cultural y educativa cargada, donde la defensa de la inversión estatal en áreas consideradas "clave para el futuro" de cualquier país (según definió), contrasta con la actualidad argentina, en medio de los fuertes ajustes del gobierno de Javier Milei en el sector.

"La diplomacia científica y cultural es una parte integral de la política exterior alemana", sostuvo Beinhoff en una entrevista con PERFIL, donde defendió además el rol del Estado en investigación y desarrollo. La funcionaria definió a la cooperación científica como una inversión, destacó la necesidad de construir "relaciones de largo plazo" más allá de los gobiernos y vinculó directamente el poder blando (soft power) con la estrategia internacional no solo de Alemania sino de la Unión Europea.

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La visita coincidió con la llamada que mantuvieron Milei y el canciller alemán Friedrich Merz el viernes, en un contexto de sintonía bilateral en torno al proyecto de inversión de 7.000 millones de dólares para exportar gas natural licuado de Vaca Muerta a partir de 2027. Pero también en un contexto de creciente interés europeo por reforzar su presencia política, económica y cultural en América Latina en un escenario de alta volatilidad, marcada por la competencia entre EEUU y China, la implementación del acuerdo UE-Mercosur y las presuntas campañas de influencia extranjera.

"Lo que Rusia y China quieren hacer es dividir al mundo", sostuvo al tiempo que destacó la necesidad de fortalecer la "alfabetización mediática" de los ciudadano frente a la desinformación. Su agenda incluyó universidades, científicos y organizaciones alemanas, además de una visita al Instituto de Investigación en Biomedicina de Buenos Aires (IBioBA), desarrollado entre el CONICET y la Sociedad Max Planck. También participó de actividades vinculadas al acuerdo Mercosur-Unión Europea y la inauguración del Instituto Cultural Franco-Alemán de Córdoba.

Javier Milei habló por teléfono con el canciller alemán, Friedrich Merz, el pasado viernes.

Entrevista a Christine Beinhoff, enviada de Alemania a Argentina

—Argentina está atravesando cambios profundos desde que asumió Javier Milei. ¿Cómo ve Alemania esta nueva etapa y las oportunidades de cooperación entre ambos países?

Vine acá para conocer oportunidades de mayor colaboración entre Alemania y Argentina porque históricamente nuestros vínculos son muy cercanos. Argentina ofrece muchas oportunidades, tenemos muchas escuelas alemanas y cooperación científica. Entonces la pregunta es cómo podemos ampliar esa colaboración y la razón de mi visita es, antes que nada, conocer qué temas se están discutiendo acá y también qué imagen tienen de Alemania.

Hay un conocimiento profundo sobre Alemania y lo que percibo acá es un gran interés por las cosas que pasan allá, tanto en la escena artística como en el mundo científico. Y también hay no solamente predisposición sino placer de trabajar con Alemania porque tenemos buena reputación, somos confiables, innovadores y tenemos pensamiento crítico.

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—En Argentina existe un fuerte debate sobre los recortes a la ciencia y la tecnología, y sobre el rol que debe tener el Estado en esas áreas. ¿Cuál es la visión de Alemania?

No estoy familiarizada con los detalles, pero lo que puedo decir es que para nosotros la cooperación científica es muy importante. El presupuesto alemán también necesita reducirse y ajustarse. Pero la pregunta importante es cómo identificar socios que nos ayuden a mejorar en ciertos campos, obtener un perfil más internacional y llegar a una situación de beneficio mutuo.

Creo que hay que diferenciar. Siempre queremos más financiamiento, pero también hay que intentar enfocar y priorizar el trabajo. Necesitamos trabajar en sinergias para que las instituciones que reciben financiamiento estén mejor coordinadas. Pero lo que sí es seguro es que la cooperación científica es una inversión en el futuro. No se trata de gastar dinero inútilmente, sino de invertir en el futuro de nuestros países y en el futuro de los científicos. Y es esencial para innovar nuestra economía y asegurar nuestro lugar en la economía mundial.

En Alemania el estado aporta la mayor parte del financiamientoy una parte también viene del sector privado. Pero el Estado invierte muchísimo en investigación y desarrollo.

La directora general de Cultura y Sociedad de la cancillería de Alemania, Christine Beinhoff, en la embajada de Alemania en Buenos Aires. Fotos: Cecilia Degl'innocenti/Perfil.com

—Usted tiene experiencia en política exterior y seguridad, y ahora lidera una mirada anclada en el poder blando alemán. ¿Cuál es el rol de la ciencia y la cultura como espacios de diálogo en un mundo de creciente conflictividad?

En el sistema alemán, la diplomacia científica, la diplomacia cultural y las instituciones que financiamos con dinero estatal son una parte integral de la política exterior. Sus instrumentos forman parte de las prioridades, al igual que la seguridad, libertad y prosperidad lo son para este gobierno. También podemos incentivar a jóvenes a aprender alemán y financiar su educación en Alemania, contribuyendo también a la riqueza del país.

El poder blando es una parte integral de la política exterior alemana. Se trata de crear vínculos con otras personas y otras sociedades, fuera del típico contacto gobierno a gobierno. Se trata de desarrollar proyectos, conocer actores y construir relaciones de largo plazo que ayuden a tener contactos confiables incluso en tiempos de crisis. Si las relaciones entre gobiernos no son buenas, la idea es que a través de estas actividades todavía tengas mucha gente con la que podés hablar y obtener información sobre lo que está pasando en esos países.

—¿Qué expectativas tienen del acuerdo UE-Mercosur?

Alemania estuvo muy a favor de concretar esto después de 25 años. Tal vez tengamos una mirada un poco distinta a la de Francia, pero Alemania apoyó fuertemente el acuerdo y estuvimos muy contentos de llegar a esta instancia. Creo que también es importante reconocer que en Argentina había dudas sobre si esto iba a darse en términos equitativos y si realmente iba a beneficiarse. Entonces lo importante es que funcione para ambas partes y que sea implementado como socios. Y puedo asegurar que Alemania va a estar muy atenta a eso.

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—Considerando en esta dimensión de la política exterior alemana vinculada a la educación y la cooperación científica y el momento actual, marcado por los cambios en el orden global y la competencia entre China y Estados Unidos en la región. ¿Qué busca hoy Alemania en su relación con Argentina y América Latina en este contexto?

Políticamente vemos que el orden mundial está cambiando. Hay nuevos centros de gravedad, múltiples potencias y competencia entre grandes poderes. Europa también necesita encontrar su posición. Alemania tomó decisiones muy importantes, entre ellas realizar inversiones masivas en defensa para poder protegernos mejor y ayudar a que Europa se convierta en un actor de seguridad más fuerte. No se trata de autonomía estratégica ni nada por el estilo. Se trata de fortalecer el pilar europeo dentro de la OTAN.

Por otro lado, Alemania siempre fue un país orientado a las exportaciones. Gran parte de nuestra riqueza depende de exportar productos y de contar con marcos legales seguros y reglas confiables. Entonces, desde nuestra visión, el futuro de Alemania necesita un orden internacional confiable. Y justamente porque las cosas están cambiando, es muy importante fortalecer vínculos. Argentina históricamente siempre estuvo muy cerca de nosotros y compartimos muchos valores. Miramos muchas cosas de una manera similar y es importante fortalecer esos lazos. Alemania necesita diversificar más sus relaciones políticas y no mirar solamente a Estados Unidos.

—¿Qué puede hacer el poder blando alemán -y occidental- para contrarrestar las narrativas extranjeras? Como la desinformación rusa, por ejemplo.

Sí. Creo que lo importante es primero detectar la desinformación y después reaccionar, y el Ministerio de Relaciones Exteriores también trabaja en eso. En el pasado descubrimos junto a otros socios europeos una campaña de desinformación impulsada por Rusia contra Alemania. La expusimos públicamente y reaccionamos.

Obviamente nuestros recursos son limitados, pero es muy importante fortalecer la alfabetización mediática, estar atentos y utilizar todos los canales disponibles para difundir hechos y no dejar todo el espacio a quienes buscan dividirnos. Porque lo que Rusia y China quieren hacer es dividir al mundo. Crean rumores y cosas así. Y además invierten muchísimo dinero en estas campañas. Esperamos poder responder, pero no solos. Lo que buscamos es cooperación con otros socios con los que podamos trabajar juntos.

— ¿Y qué rol pueden jugar la cultura y la educación en un contexto de polarización y narrativas extremas?

Creo que cuando cooperás con otro país y conocés otras miradas, entendés que los problemas son bastante más complejos y que no pueden reducirse a respuestas simples. Ampliar la mirada y conocer otros puntos de vista ayuda a entender que primero hay que comprender antes de sacar conclusiones. Y creo que esa es una muy buena manera de preparar a la gente para pensar críticamente y hacerse preguntas, para no convertirse en víctima de la desinformación.