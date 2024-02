Rusia saluda a sus ‘héroes’ y Ucrania vive ‘momentos difíciles’

El presidente ruso, Vladimir Putin, ensalzó ayer la labor de los “héroes” que combaten en Ucrania y el rearme de su nación, con motivo del día dedicado a las fuerzas armadas, en vísperas del segundo aniversario del inicio de la ofensiva en el país vecino.

Cada 23 de febrero, Rusia festeja el “Día de los Defensores de la Patria”, que este año coincide con varios éxitos militares de las fuerzas rusas en Ucrania. En un video transmitido ayer, Putin, con tono solemne, rindió homenaje a los “participantes en la operación especial” en Ucrania que, según él, “combaten por la verdad y la Justicia” al “defender a Rusia”.

“Ustedes son nuestros auténticos héroes del pueblo”, declaró el dirigente ruso, quien, como cada año, visitó la tumba del soldado desconocido, a los pies de la muralla del Kremlin.

Estados Unidos, en tanto, anunció nuevas sanciones contra Rusia, pese a que las múltiples restricciones aplicadas desde hace dos años no hayan tenido como efecto un fin de la operación militar de Moscú.

“Si Putin no paga el precio de la muerte y destrucción que provoca, continuará”, advirtió el presidente estadounidense, Joe Biden, en un comunicado.

Biden anunció un arsenal de medidas contra individuos vinculados al encarcelamiento del opositor Alexei Navalni, muerto el 16 de febrero, a la maquinaria bélica rusa, contra el sistema de pago ruso Mir y contra un centenar de entidades que ayudan a Moscú a eludir las sanciones.

Rearme. Por su parte, el ejército ucraniano, debilitado por el bloqueo de la ayuda estadounidense, el fracaso de su contraofensiva en el verano boreal y una escasez de municiones cada vez más acentuada, enfrenta una situación “extremadamente difícil”, según el presidente, Volodímir Zelenski.

Hace una semana, su ejército tuvo que claudicar y ceder la ciudad de Avdiivka, en el frente oriental, que fue tomada por los rusos.

Además, el mandatario instó al Congreso estadounidense a aprobar otro paquete de ayuda para su país, en una entrevista difundida el jueves por Fox News, la cadena favorita de los republicanos. Este partido bloquea la aprobación de una dotación de 60 mil millones de dólares para Ucrania. Estos últimos días, en la entrevista, Zelensky adelantó que el ejército prepara una nueva contraofensiva. “No entraré en detalles, pero estamos preparando algunas sorpresas para Rusia. El sur es importante. La defensa del Este, donde los rusos cuentan con más de 200 mil soldados, es muy importante. Naturalmente prepararemos una nueva contraofensiva, nuevas operaciones. No nos quedaremos quietos. Depende de muchas cosas”.

Y en un mensaje en vísperas del aniversario del inicio de la invasión rusa, renovó el pedido de asistencia militar a sus aliados occidentales. “Ucrania necesita urgentemente sistemas de defensa antiaérea y de cazas de combate”, dijo el presidente.

Putin se prodigó en gestos de apoyo al ejército, condecorando a militares o volando en un caza estratégico, con su país concentrado en el esfuerzo bélico, que acarreó un enorme aumento de la producción de material militar y el reclutamiento de cientos de miles de soldados.

Ayer destacó las entregas de misiles, drones, blindados, artillería y elementos de defensa antiaérea. “Según nuestra experiencia de combate actual, continuaremos reforzando a las fuerzas armadas”, defendió.

Fuentes estadounidenses calculan que Rusia habría registrado hasta 120 mil bajas en Ucrania, pero reclutó cerca de medio millón de efectivos en 2023 y unos 53 mil en enero de este año.

A tres semanas de las elecciones presidenciales, que tendrán lugar el 15, 16 y 17 de marzo, Putin aborda el segundo aniversario del inicio de la ofensiva desde una posición favorable, después de un 2022 marcado por el fracaso de la ofensiva contra Kiev y varias retiradas humillantes. La reciente conquista de la ciudad de Avdiivka le dio la oportunidad de presentarse como vencedor.

Mariinka, “punto caliente” del frente. Ayer llegaron a Ucrania dirigentes occidentales, con el objetivo de reafirmar su apoyo político a Kiev. La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, llegó a Leópolis, en el Oeste del país, así como el senador estadounidense Chuck Schumer. La diplomacia rusa anunció que amplió su lista de responsables de la UE a los que prohibió su entrada, en respuesta a las nuevas sanciones europeas, que apuntan contra empresas chinas que abastecieron al ejército ruso.

En tanto, los bombardeos contra Ucrania continúan. El ejército ruso llevó a cabo un centenar de ataques en las últimas horas en el Este de Ucrania.

“Precisamos tres cosas: armas, armas y armas”

Agencias

El jefe del Servicio de Seguridad y Defensa de Ucrania, Alexei Danilov, puso en duda que exista una posición unánime entre los aliados de Kiev a la hora de proporcionar las armas necesarias que necesitan para su guerra con Rusia.

“Si quisieran, nos proporcionarían armas modernas en el momento oportuno”, dijo Danilov en declaraciones a The Times que publica este viernes, en las que alerta que el retraso en la entrega de armas y las disputas entre republicanos y demócratas en Estados Unidos por la extensión de la ayuda los están colocando en una difícil situación.

“Rusia tiene al menos cinco veces más proyectiles que Ucrania a lo largo de toda su línea del frente. La escasez de armas y municiones amenaza cada vez más a las Fuerzas de Defensa”, lamentó Danilov.

“Hay tres cosas que Ucrania necesita: armas, armas y más armas”, ha remarcado Danilov, quien acusó a Occidente de “hacer la vista gorda” y no querer responder como es debido a las demandas de Kiev. “Al final, ellos (los rusos) no te matan”, recriminó. “En esta guerra perdí a mi sobrino. A mi ahijado le arrancaron parte de la pierna. Hay mucho dolor, pero no solo yo. Mucha gente perdió a sus hijos, padres, esposas o maridos”, sostuvo.

El jueves, el Parlamento de Alemania bloqueó el envío de misiles Taurus a Ucrania ante el temor de que sean utilizados para bombardear territorio ruso y aumenten las tensiones. En los últimos días, las autoridades ucranianas han reconocido que la falta de armamento y municiones ha provocado la retirada de Avdiivka, uno de los principales escenarios de esta guerra junto al otro disputado frente de Kupiansk.