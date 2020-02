Sanders insta a Rusia a no interferir en las elecciones

Agencias

El aspirante a la Casa Blanca Bernie Sanders, líder de la interna demócrata, exigió el viernes a Rusia “mantenerse al margen” de las elecciones en Estados Unidos tras reportes de que el gobierno de Vladimir Putin está interfiriendo en la carrera para apoyar su campaña.

“Francamente, me da igual quien quiera Putin que sea presidente”, dijo Sanders en un comunicado. “Mi mensaje es claro: no te metas en las elecciones de Estados Unidos. Como presidente, me voy a asegurar de que así sea”, agregó.

Según el diario The Washington Post, funcionarios estadounidenses informaron al candidato de la injerencia rusa. Miembros del Congreso se enteraron por los servicios de inteligencia sobre las presuntas intervenciones de Moscú.

Esta no es la primera vez que la tecnología interfiere en las elecciones de los EE.UU. o que los candidatos presidenciales son atacados por el uso de factores exteriores para promover sus campañas. Recientemente, el senador Bernie Sanders ha estado en la mira por la noticia de que Rusia busca interferir y apoyarlo en su campaña presidencial. Esta instancia sigue al incidente de 2016, cuando Rusia atacó la campaña electoral y en las palabras de Sanders “utilizó internet para sembrar la división en nuestro país”.

Billetera mata galán. El candidato presidencial demócrata Michael Bloomberg ha gastado más de US$ 450 millones en anuncios para promover su campaña, e intentó hacer lo mismo en las redes sociales, especialmente en Twitter. El viernes, la compañía de redes sociales anunció que suspendió setenta cuentas que apoyaban al multimillonario por publicaciones similares a spam.

“Hemos tomado medidas contra un grupo de cuentas por violar nuestras reglas contra la manipulación de la plataforma y el spam (contenido no deseado)”, dijo un vocero de la plataforma. Twitter no permite el envío de tuits idénticos desde varias cuentas y usuarios tampoco pueden crear interacciones “falsas” con contenido “duplicado”. Al contrario de las setenta cuentas suspendidas, las que no fueron suspendidas tendrán que verificar que tienen el control, como los usuarios regulares, y que no están mandando mensajes de spam o duplicados.

Además, The Wall Street Journal informó que el ex alcalde de Nueva York también había contratado a 500 personas en California para publicar y compartir mensajes por 2.500 dólares al mes. Esta estrategia desdibuja las líneas entre la publicidad política y la promoción, y lo hace difícil para que las redes sociales como Twitter puedan prevenir el abuso en su plataforma. El multimillonario fue atacado en el último debate por la cantidad de dinero que gastó en su campaña.

Primarias en Nevada

AFP

En el estado de Nevada, célebre por sus casinos y su paisaje desértico, los demócratas comenzaron ayer a votar para elegir al candidato que enfrentará a Donald Trump en noviembre, con Bernie Sanders como el gran favorito. En esta tercera cita de las internas del partido, después de Iowa y New Hampshire, el senador por Vermont espera consolidar su ventaja antes de la votación del “Súper Martes” del 3 de marzo, cuando habrá primarias en 14 estados.

Nevada, de tres millones de habitantes, es una cita crucial para los opositores, porque representa el primer distrito donde los latinos, que constituyen un 20% del electorado, tienen influencia en el resultado de los comicios.

Al cierre de esta edición, aún no había comenzado el escrutinio en los caucus (asambleas políticas), donde se eligen a los precandidatos.

Sanders lideraba los sondeos con 15 puntos de ventaja, seguido por el ex vicepresidente Joe Biden, de pobre desempeño en Iowa y New Hampshire.