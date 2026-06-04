Reino Unido: once policías heridos en una protesta por el asesinato de un joven de 18 años

Henry Nowak, un joven de 18 años, fue asesinado en diciembre de 2025 por un joven SIJ (siglas en inglés para Inmigrante Juvenil Especial) y seis meses después Gran Bretaña se encuentra dividida y conmocionada tras la condena al agresor y la difusión de un video que convirtió el caso en un tema de debate público y social en Reino Unido.

Fue durante la medianoche del 3 de diciembre de 2025 cuando Nowak, estudiante de contabilidad en la Universidad de Southampton, mantuvo un cruce verbal con un desconocido que, minutos después, le dio cinco puñaladas hasta dejarlo en el suelo. Poco después llegó la Policía y el joven apuñalado fue detenido y esposado mientras agonizaba.

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El joven estudiante murió la misma noche del ataque mientras que su presunto asesinó quedó en libertad por varias horas. Seis meses después, en junio de 2026, llegó la condena al agresor y se difundieron imágenes del hecho que despertaron la indignación de gran parte de la sociedad británica.

El primer ministro Keir Starmer recibirá este jueves a la familia de la víctima, la cual autorizó la publicación de una grabación donde se ve como el joven no podía respirar tras el ataque. No obstante, los uniformados no reaccionaron ante sus gritos y lo esposaron a pesar de verlo agonizando.

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En este contexto, en Gran Bretaña se desataron violentas protestas en las que resultaron heridos once agentes policiales y un perro policía cuando una multitud, incluyendo personas identificadas con la extrema derecha, atacaron a los agentes de Southampton, reclamando por la muerte de Nowak y el accionar policial.

En el marco de la investigación, el organismo de control policial se encuentra investigando el accionar de los policías que esposaron al joven de 18 años luego de que este fuera apuñalado por Vickrum Digwa, de 23 años, sobre quien se indicó que denunció falsamente haber sido víctima de insultos racistas y un ataque por parte del joven asesinado.

Si bien el atacante fue condenado a 21 años de cárcel, las protestas continuaron y desde la ultraderecha reclamaron que existe un "racismo contra los blancos" en Reino Unido. El billonario Elon Musk fue una de las figuras que sostuvo dicha postura e intentó "fomentar la división", según le reprochó el primer ministro británico.

"Está interfiriendo en nuestra política", reprochó Keir Starmer sobre la actitud del propietario de X e insistió en que está "intentando crear división", al mismo tiempo que remarcó que los británicos son "personas razonables y tolerantes" y respaldó la demanda de una diputada contra la empresa Grok por la falsificación de imágenes sexualizadas.

AS./fl