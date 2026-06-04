Violento ataque de un alumno de 17 años a un profesor: le provocó fracturas múltiples

Un profesor de música sufrió fracturas múltiples en el rostro tras ser atacado en plena aula por un estudiante de 17 años, como consecuencia debió ser operado y permaneció internado dada la gravedad de las lesiones. El violento episodio ocurrió en el Colegio San José de Tandil.

El hecho ocurrió durante la mañana de este lunes, alrededor de las 11hs, en la institución educativa ubicada sobre la calle Chacabuco, entre Belgrano y Maipú, y quedó registrado en un video que no tardó en difundirse en redes sociales.

En la grabación del momento previo a la agresión se ve al estudiante de sexto año arrojando una silla por el aire en medio del salón, mientras que el profesor de 37 años, Gastón Maximiliano Valdez, en un intento por calmar a los alumnos habría tirado un celular al piso.

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Según trascendió, el hecho de tirar el dispositivo habría motivado la ira del dueño del celular, quien rápidamente comenzó a atacarlo a golpes en el rostro. Como consecuencia, le provocó fractura de mandíbula, pómulo y en el craneo parietal izquierdo.

Tras el ataque, el docente fue trasladado al Sanatorio Tandil donde fue operado y quedó internado, por lo que aún no pudo declarar en el marco de la causa que inició por la denuncia de su padre, Alberto Fabián Valdez, y que quedó en manos de la UFI N°12 de Tandil, a cargo del fiscal Damián Borean.

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Desde el colegio donde ocurrió el episodio, a través de un comunicado la institución expresó su "rechazo a estos hechos de violencia escolar" y aseguró que se encontraba "trabajando en todos los protocolos de cuidado y prevención de toda la Comunidad Educativa".

El ataque a un profesor en Tandil: "Un punto de inflexión"

El hecho fue calificado por las autoridades escolares como un "punto de inflexión" y agregaron: "Juntos debemos posibilitar espacios de escucha, cuidado y reflexión para fortalecer acuerdos de convivencia".

"La contención y el discernimiento conjunto deben ser la base para esta construcción colectiva junto a todos los organismos correspondientes", concluyeron sobre el episodio que derivó en una manifestación bajo la consigna "Basta de violencia", convocada por el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), y seguido por un paro docente.

AS.