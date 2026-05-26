martes 26 de mayo de 2026
INTERNACIONAL
Clima de tensión extrema

Un muerto, balas de plomo y el sueldo a la mitad: el combo que acorrala al Gobierno de Bolivia y empuja al país al abismo

El Ejecutivo tuvo que confirmar que un joven de 24 años fue asesinado de un tiro en medio de la represión a los bloqueos. Para intentar calmar la calle, el presidente Rodrigo Paz anunció que se recorta su propio salario un 50%, pero los manifestantes redoblaron la apuesta y exigen su salida inmediata.

Manifestaciones en Bolivia 26052026
Manifestaciones en Bolivia | AFP

El estallido social en Bolivia cruzó una línea sin retorno. Después de negarlo rotundamente, el Gobierno tuvo que admitir que un manifestante de 24 años murió por un disparo de arma de fuego durante los choques del fin de semana. El crimen le tiró más nafta al fuego de una crisis que ya lleva casi un mes, con una capital cercada por los piquetes, un desabastecimiento brutal y un reclamo popular que unificó sus banderas detrás de una sola consigna: que el presidente Rodrigo Paz se vaya a su casa a solo seis meses de haber asumido.

En desarrollo...

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