Teherán negó haber derribado el avión y convocó una investigación internacional

Agencias

Irán negó ayer las versiones que aseguran que derribó este miércoles por error un avión comercial ucraniano que sobrevolaba en el espacio aéreo de Teherán, dejando 176 muertos, al tiempo que invitó a la comunidad internacional a participar de la investigación. “Estamos seguros de que ningún misil alcanzó el avión”, dijo el director de la Organización de Aviación, Ali Abedzadeh. Estados Unidos, al igual que Canadá, Reino Unido y Holanda, sostuvo que la aeronave “probablemente” fue derribada por un misil iraní. Ucrania, por su parte, accedió ayer a la caja negra y aseguró que aún no dispone de elementos que indiquen que el vuelo fue derribado.

En reacción a las acusaciones de varios gobiernos, Teherán convocó a los involucrados a analizar los restos de fuselaje. “Según las normas internacionales, representantes de la agencia de aviación civil del país en el que tuvo lugar el accidente (Irán), la agencia de aviación civil del país en el que se emitió el certificado de aeronavegabilidad (Ucrania), el propietario del avión (Ukraine International Airlines), el fabricante de la aeronave (Boeing), y el fabricante del motor aeronáutico (CFM International) pueden participar en el proceso de investigación”, informó en un comunicado el vocero del Gobierno iraní, Ali Rabiei.

Además, se defendió enfáticamente, argumentando que el avión habría tenido una falla mecánica minutos después del despegue. “La dirección y el lugar del accidente aéreo muestran que el piloto estaba tratando de regresar al aeropuerto”, precisó Abedzadeh. Cuando se le preguntó por qué el tripulante no informó a la torre de control, indicó que “no tuvo tiempo de contactar ya que intentaba salvar el avión”. “Cualquier comentario sobre un ataque con misiles al avión no es una opinión de expertos”, agregó, desestimando las afirmaciones de funcionarios estadounidenses y canadienses sobre la posibilidad de que el avión haya sido alcanzado por un misil. Teherán asegura que no posee el software y el hardware necesarios para analizar la caja negra, por lo que pediría ayuda a otros países.

Ucrania. “A día de hoy no disponemos de suficientes motivos para afirmar que entre los restos del avión hay alguna clase de sustancia que nos hable de un atentado terrorista o de una, digamos así, catástrofe ‘no natural’ del avión”, dijo el ministro de Relaciones Exteriores ucraniano, Vadim Pristaiko. Además, destacó que ya accedieron a las cajas negras del 737-800 y a las conversaciones entre los pilotos y la torre de control en Teherán, y emprenderán “en breve” su análisis. Kiev “no descarta” ninguna de las versiones que sostienen que habría ocurrido un fallo técnico o humano, un atentado o el impacto de un misil iraní.

Cuando se aclaren las causas de la caída de la aeronave, el gobierno de Ucrania anunció que exigirá responsabilidades a “todos los culpables” y compensaciones económicas. “La hipótesis de que un misil impactó en el avión no se descarta, pero al día de hoy no está confirmada”, subrayó el presidente Volodimir Zelenski.

Washington. El secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, dijo ayer que “probablemente” un misil iraní derribó el avión ucraniano. El funcionario llamó ayer por teléfono al presidente ucraniano, Vladimir Zelenski, y le ofreció colaboración para investigar la tragedia. “Cuando tengamos los resultados de esta investigación, estoy seguro de que tomaremos, con el resto del mundo, las medidas apropiadas”, señaló.

Por su parte, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, sostuvo el viernes que “no había razón para no creer” informes de varios países occidentales de que este desastre pudo deberse a un disparo accidental de un misil antiaéreo iraní.

La catástrofe se produjo tras el despegue del aparato, poco después de que Irán lanzara misiles contra bases militares en Irak, en respuesta por el asesinato días antes del general iraní Qasem Soleimani, alcanzado por un dron estadounidense en Bagdad. “Toda la defensa antiaérea iraní debía estar en máxima alerta” a la espera de una réplica de Estados Unidos, según un experto francés que no descarta un “error, en un contexto tan tenso”.

Teherán invitó a la Administración Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, siglas en inglés) de Estados Unidos a tomar parte en la pesquisa. La NTSB aceptó la invitación y ha designado un representante acreditado para la labor. Boeing, por su parte, expresó su disposición a ofrecer cualquier tipo de asistencia necesaria, mientras la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) también aseguró su ayuda en el proceso de investigación.

Antecedentes

◆ El vuelo MH17 de Malaysia Airlines fue abatido por un misil en 2014 en el espacio aéreo del este de Ucrania, por fuerzas militares prorrusas. El siniestro causó 298 muertos.

◆ El 3 de julio de 1988, un Airbus de la Iran Air fue abatido por dos misiles desde un navío estadounidense que patrullaba en el estrecho de Ormuz, y que lo confundió con un cazabombardero iraní con intenciones hostiles.

◆ El vuelo 007 de Korean Air​ fue derribado el 1º de septiembre de 1983 por jets soviéticos cuando sobrevolaba una zona aérea restringida. Fue uno de los incidentes más graves durante la Guerra Fría.

Trump revela supuestos atentados

AFP

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aseguró ayer que el general iraní Qasem Soleimani planeaba ataques contra “cuatro embajadas” estadounidenses antes de su muerte la semana pasada.

“Puedo revelar que creo que hubieran sido cuatro embajadas”, dijo Trump en una entrevista que será transmitida por Fox News. “Probablemente uno de los blancos sería la embajada en Bagdad”, agregó. Estos comentarios agregan detalles a una serie de afirmaciones de funcionarios estadounidenses cuestionados sobre la operación de alto riesgo en la que Estados Unidos mató a Soleimani.

Mike Pompeo, secretario de Estado, advirtió, por su parte, que Soleimani preveía ataques “inminentes” contra “infraestructura estadounidense, incluidas embajadas, bases militares, e instalaciones estadounidenses en toda la región”. “No sabemos exactamente qué día se habrían llevado a cabo, pero estaba preparando personalmente un ataque a gran escala contra los intereses de Estados Unidos”, justificó en una conferencia de prensa.