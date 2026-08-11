Terremoto en Colombia: la devastación que convirtió a Pereira en una "ciudad zombie"

El fuerte terremoto de magnitud 7,4 que sacudió este lunes a Colombia dejó al menos 240 muertos, 1000 heridos y más de 2.568 desaparecidos. Entre las consecuencias más devastadoras se encuentra la destrucción de Pereira, la ciudad más afectada por el sismo, ubicada a unos 320 kilómetros al este de Bogotá.

Cientos de viviendas colapsaron o tienen grietas, mientras que en las calles hay vehículos destrozados por paredes caídas y cables de electricidad colgando tras el sismo, que también impactó sobre Cali. El aeropuerto de la ciudad permanece cerrado y el transporte terrestre hasta la ciudad enfrenta varios cierres por derrumbes.

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La totalidad de la ciudad se quedó sin electricidad tras el sismo ocurrido a las 07:34 (hora local) de lunes. Aunque las calles se encuentran llenas de vidrio y pedazos de ladrillo, los habitantes tienen acceso intermitente a internet y la red de celular.

Se espera que este miércoles por la mañana, los pobladores regresen a sus viviendas destruidas para rescatar algunos bienes antes de que colapsen por completo. Mientras tanto, el agua y algunos alimentos ya escasean en supermercados y tiendas.

El presidente Abelardo de la Espriella, que asumió el poder hace apenas cuatro días, prometió llegar el martes por la noche a Pereira, de casi medio millón de habitantes, para supervisar la emergencia.

Viviendas colapsadas y en las calles hay vehículos destrozados por paredes caídas y cables de electricidad colgando

En paralelo, Jorge González, un hombre de 35 años, busca con sus propias manos a su tía bajo las ruinas de un edificio de cuatro pisos. "Desde ayer llegué y no me he ido, hasta que no me entreguen el cuerpo no me pienso ir de acá", señaló a la AFP.

A otro hombre, identificado como Jesús Piñeros, el terremoto lo dejó por segunda vez sin hogar. Hace tres años había llegado a Colombia huyendo de la crisis en Venezuela, pero el sismo dejó a su casa en pedazos.

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"Uno de migrante viene de pasar cosas fuertes allá en el país de uno y no se imagina que iba a pasar esto", indicó este obrero de la construcción de 28 años. La familia se refugió en la casa de un familiar que quedó en pie, aunque varios niños duermen en colchones a lo largo de la acera, frente a la vivienda.

Stella Galvis recuerda los momentos de pánico, el polvo, y ella corriendo con su niño y su esposo segundos antes de que el edificio de cuatro pisos colapsara. "Nos quedamos sin nada, lo perdimos todo", dice en medio del llanto la contadora que vivía en una planta baja.