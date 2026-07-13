Terremotos en Venezuela: 4.500 muertos y casi 30.000 personas siguen desaparecidas

La cifra de fallecidos por los terremotos que sacudieron Venezuela el 24 de junio ascendió a 4.561 personas, según el último balance oficial difundido por el Gobierno venezolano. Además, 17.907 habitantes permanecen sin vivienda y miles continúan afectados por las consecuencias del desastre.

El informe fue difundido por el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, quien detalló que hasta este lunes fueron asistidas 128.324 familias y que 20.231 personas permanecen alojadas en 107 campamentos transitorios distribuidos en distintos puntos del país.

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En paralelo, la plataforma en línea Desaparecidos Terremoto Venezuela reportó que todavía hay 29.877 personas que no fueron localizadas tras los movimientos sísmicos.

Continúa la asistencia internacional en los campamentos

A más de dos semanas de los terremotos, equipos médicos de distintos países trabajan para evitar una crisis sanitaria entre los damnificados que permanecen en refugios temporales.

Brigadas de México, Estados Unidos, Brasil y España instalaron hospitales de campaña para atender enfermedades respiratorias, gastrointestinales y problemas de salud mental derivados de la emergencia.

En La Guaira, Brasil mantiene un hospital móvil donde se realizan consultas de clínica general, pediatría, ortopedia, estudios médicos y atención especializada. En Caracas, España instaló otro centro sanitario en el Parque del Este, en la zona de Palos Grandes, uno de los sectores afectados por derrumbes.

Arelis Pérez, directora médica de la organización mexicana Medical Impact, explicó que en los refugios detectaron un aumento de enfermedades respiratorias debido a la convivencia de numerosas familias en espacios reducidos.

Más de 30.000 funcionarios participan del operativo

El operativo de emergencia cuenta actualmente con 2.471 rescatistas internacionales y 30.989 funcionarios venezolanos desplegados para asistir a las zonas afectadas. Además, el registro oficial contabilizó 30.692 voluntarios que colaboran con las tareas de ayuda.

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Desde el 24 de junio también se registraron 1.254 réplicas sísmicas, según el último reporte difundido por las autoridades.

Rusia envió ayuda humanitaria y Brasil respaldó la reconstrucción

La asistencia internacional continúa con el envío de recursos para la recuperación del país. Rusia trasladó a Venezuela un cargamento de ayuda humanitaria a bordo del avión de carga AN-124-100 Ruslán, considerado uno de los más grandes del mundo.

El envío incluyó al menos 10 toneladas de insumos médicos destinados a las poblaciones afectadas. El ministro de Exteriores venezolano, Yván Gil Pinto, agradeció el respaldo del gobierno ruso.

Por su parte, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, expresó su apoyo a la reconstrucción de Venezuela tras la emergencia provocada por los sismos.

Venezuela inició un registro para reconstruir las viviendas

Ante la magnitud del daño habitacional, el Gobierno venezolano comenzó un censo biométrico de las personas que perdieron sus hogares.

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, explicó que el objetivo es elaborar un registro detallado de cada familia afectada para avanzar con un plan de reconstrucción que contempla la instalación de viviendas prefabricadas con apoyo de Naciones Unidas.

La NASA confirmó desplazamientos del terreno tras los sismos

Los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que afectaron el norte de Venezuela también provocaron modificaciones en el terreno. Según datos de la NASA, algunas zonas de La Guaira y áreas costeras registraron desplazamientos superficiales de hasta 60 centímetros.

El fenómeno fue detectado mediante información del satélite NISAR, desarrollado por Estados Unidos e India, que permitió elaborar mapas de deformación del suelo con alta precisión.

Los especialistas indicaron que los movimientos ocurrieron en el límite entre las placas del Caribe y Sudamericana, una región donde existen fallas activas como el sistema de San Sebastián.

La investigación marcó un avance en el monitoreo de terremotos, al utilizar por primera vez esta tecnología satelital para analizar el desplazamiento provocado por un sismo de gran magnitud.

LB/MSS