Tres bombarderos B-52H de la Fuerza Aérea de EE.UU se despliegan en la Base Aérea de Morón, España

La Fuerza Aérea de Estados Unidos informó el arribo de tres aviones bombarderos B-52H a la Base Aérea de Morón, municipio de la provincia de Sevilla (España). En el marco del programa ‘Bomber Task Force Europa 26-1’ (BTF) simularán “operaciones en espacios aéreos complejos y de alta amenaza”, precisaron a través de un comunicado las Fuerzas Armadas norteamericanas. Dichos ejercicios de adiestramiento se llevarán a cabo con munición real y de forma conjunta con fuerzas aliadas.

Las tres aeronaves pertenecen a la segunda Ala de Bombarderos de la Base de Barksdale, en el estado de Luisiana. Su llegada al establecimiento militar español, se debe a un entrenamiento clave antes de su participación en misiones sobre Europa, África y Oriente Medio.

El portaaviones USS Gerald Ford llega al Comando Sur y se incorpora al operativo de Trump contra el narcotráfico

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Las operaciones de la BTF incluyen vuelos a baja cota, escolta de cazas aliados, entrenamientos sobre aguas internacionales y ejercicios multidominio.

Base Aérea de Morón, municipio de la provincia de Sevilla , España

La base sevillana, utilizada de forma recurrente por unidades estadounidenses, se convierte nuevamente en un enclave esencial. Sus características operativas permiten el despliegue de aeronaves pesadas, el almacenamiento y mantenimiento temporal de material estratégico

Una de las novedades de este despliegue militar llevado a cabo por la Fuerza Aérea de Estados Unidos es la integración de las misiones bajo el recién activado Centro de Operaciones Aéreas Combinadas (CAOC) de la OTAN en la localidad de Bodø, Noruega. Este centro amplía el sistema de mando y control aliado y reforzará la vigilancia aérea sobre las regiones nórdicas, un área de creciente relevancia geopolítica por la apertura de nuevas rutas marítimas y por la actividad militar rusa en el Ártico.

“Tsunamis radiactivos”: la amenaza de Putin con su nuevo dron submarino nuclear

España como punto estratégico de operaciones con los países aliados

Desde el CAOC Torrejón, bajo dirección española, se mantiene la vigilancia de los accesos al sur del continente y las rutas aéreas estratégicas que conectan Europa con África y Oriente Medio. Con la llegada de los bombarderos B-52H a la Base Aérea de Morón, este centro cobra un papel aún más relevante como enlace entre los recursos estadounidenses y la red de defensa europea.

Bombarderos B-52H de la Fuerza Aérea de Estados Unidos

Para los aliados europeos, la llegada de estos bombarderos supone también una oportunidad técnica: pilotos, controladores y operadores de defensa aérea pueden entrenar con una plataforma que forma parte de la tríada estratégica estadounidense desde la Guerra Fría.

Tensión en Bélgica por una flota de drones que sobrevoló sus bases militares y obligó a cerrar dos aeropuertos

B-52H Stratofortress, un bombardero para la disuasión global

El bombardero B-52H es uno de los pilares de la aviación estratégica estadounidense. Puede portar armamento convencional y nuclear, mantener vuelos de larga duración y operar en todo tipo de entornos, incluidos los de defensa aérea avanzada.

Su presencia en Europa transmite un mensaje claro de disuasión y de capacidad de respuesta rápida ante escenarios de crisis.

PM