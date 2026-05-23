Trump amenaza a Irán y el domingo asoma como fecha límite para la guerra

Donald Trump volvió a elevar la tensión en Medio Oriente y dejó abierta la posibilidad de una nueva ofensiva militar contra Irán si fracasan las negociaciones que mantienen ambos países desde hace semanas. A través de un mensaje publicado en Truth Social y declaraciones posteriores ante la prensa, el presidente de Estados Unidos aseguró que las conversaciones entraron en una instancia decisiva y advirtió que el domingo podría convertirse en el punto de quiebre entre un acuerdo de último momento y una nueva fase de la guerra.

“Estamos cada vez más cerca de un acuerdo, pero si no sucede habrá consecuencias como nunca antes”, deslizó Trump en medio de una creciente presión militar sobre Teherán. En Washington ya hablan de una “ventana final” para destrabar las negociaciones y evitar una escalada que podría extender el conflicto a toda la región.

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La publicación del mandatario republicano fue interpretada en Estados Unidos y Europa como una señal de ultimátum. Según medios norteamericanos, la Casa Blanca fijó el domingo como fecha límite informal para que Irán responda a las últimas condiciones planteadas por Washington sobre su programa nuclear y el cese de hostilidades en el Golfo Pérsico.

Trump alista nuevos ataques contra Irán mientras Teherán evalúa la última oferta de EE.UU.

Durante las últimas horas, Trump reunió de urgencia a su equipo de seguridad nacional mientras el Pentágono reforzó la presencia militar estadounidense en la región. Fuentes cercanas a la administración republicana aseguran que existen planes listos para atacar infraestructura militar y nuclear iraní si las conversaciones colapsan.

El problema por el uranio

El eje central de la negociación sigue siendo el enriquecimiento de uranio. Estados Unidos exige límites inmediatos y controles internacionales permanentes para impedir cualquier avance iraní hacia el desarrollo de armas nucleares. Teherán, en cambio, reclama el levantamiento de sanciones económicas y garantías de que Washington no retomará ataques militares tras un eventual acuerdo.

Sin embargo, detrás de las negociaciones diplomáticas se mantiene intacto el clima de guerra. En los últimos meses hubo bombardeos sobre posiciones estratégicas, ataques a bases militares, operaciones con drones y amenazas constantes sobre el estrecho de Ormuz, uno de los corredores marítimos más sensibles para el comercio global de petróleo.

El temor en Washington es que un fracaso de las conversaciones derive en una reacción inmediata de Irán sobre esa vía marítima clave, lo que podría disparar el precio internacional del crudo y profundizar la crisis económica global. Por eso, mientras públicamente Trump habla de un posible acuerdo, puertas adentro la administración estadounidense acelera preparativos militares.

La retórica del presidente republicano también se endureció en las últimas horas. “O aceptan un buen acuerdo o los haré volar por los aires”, afirmó Trump en declaraciones reproducidas por medios estadounidenses. La frase generó preocupación entre aliados europeos y países árabes, que en paralelo intentan sostener canales diplomáticos abiertos para evitar un conflicto regional de mayor escala.

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En Irán, el régimen reconoció que las conversaciones atraviesan una etapa crítica, aunque evitó confirmar si aceptará las condiciones estadounidenses. Funcionarios iraníes sostienen que trabajan sobre un borrador de 14 puntos, pero advierten que todavía existen diferencias profundas sobre cuestiones militares y nucleares.

El secretario de Estado, Marco Rubio, aseguró que aún hay “posibilidades reales” de alcanzar un entendimiento, aunque admitió que las próximas horas serán decisivas. Según trascendió, Estados Unidos quiere una respuesta definitiva antes del domingo.

Con ese escenario, la fecha empieza a adquirir una carga simbólica y estratégica cada vez mayor. En Washington creen que el domingo podría definir si Medio Oriente entra en una etapa de desescalada o si se abre un nuevo capítulo de la guerra, con consecuencias imprevisibles para la región y para el equilibrio internacional.

RG