Trump apuntó contra Zelensky por los ataques a refinerías rusas y pidió que Ucrania tenga un nuevo presidente

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó a Volodimir Zelensky por los ataques ucranianos contra instalaciones petroleras rusas y reclamó un cambio de liderazgo en Kiev. “Es hora de que Ucrania tenga un nuevo presidente”, afirmó ante periodistas en la Casa Blanca, al sostener que el país necesita un mandatario dispuesto a poner fin a la guerra.

Trump aseguró que le había dado libertad a su par ucraniano para atacar objetivos en Rusia, pero que le había pedido evitar las refinerías. “Le dije que hiciera lo que quisiera contra Rusia, pero que no atacara las refinerías”, sostuvo. Luego lanzó una advertencia: “Más le vale que pare de una vez”.

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El mandatario estadounidense vinculó los bombardeos con los problemas de abastecimiento de combustible y el aumento de los precios. Según argumentó, los ataques generan dificultades en el mercado internacional porque Rusia es un proveedor importante de diésel.

El acuerdo entre Trump y Putin que generó tensión con Ucrania

Las declaraciones de Trump se conocieron después de un entendimiento con el presidente ruso, Vladimir Putin, para ampliar los envíos de diésel ruso a Estados Unidos y otros mercados. Según la información difundida sobre el acuerdo, Moscú entregaría 300.000 toneladas de combustible de inmediato y otras 500.000 toneladas durante noviembre, además de nuevos envíos previstos para una etapa posterior.

La iniciativa generó críticas de la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, quien advirtió que la flexibilización de las restricciones permitiría a Rusia obtener más recursos para sostener la guerra. “Este no es el momento de bajar la presión sobre Rusia, y Europa no lo hará”, sostuvo en un comunicado.

Zelensky también rechazó el entendimiento y lo calificó de “injusto” e “impropio de un aliado”. El presidente ucraniano cuestionó que Moscú pudiera vender combustible mientras continúa la invasión y afirmó que esos ingresos contribuyen a financiar sus operaciones militares.

Zelensky acusó a Rusia de responder con bombardeos contra civiles

El mandatario ucraniano relacionó el acuerdo entre Washington y Moscú con un ataque ruso contra edificios residenciales de Zaporizhzhia, que, según el balance difundido por las autoridades ucranianas, dejó 17 muertos —entre ellos tres niños— y 16 heridos.

“Hoy Rusia expresó su agradecimiento por el levantamiento de las sanciones a las exportaciones de diésel al lanzar cinco bombas guiadas contra edificios residenciales de Zaporizhzhia”, escribió Zelensky en sus redes sociales.

Al menos ocho muertos en ataques rusos contra Ucrania

De acuerdo con la Policía Nacional de Ucrania, las fuerzas rusas utilizaron cinco bombas aéreas guiadas contra zonas residenciales de esa ciudad, ubicada cerca de la línea del frente. Zelensky también informó que los ataques nocturnos alcanzaron 13 regiones y provocaron daños en viviendas, infraestructura y dependencias ferroviarias.

Ucrania atacó una terminal petrolera en Rusia

En paralelo, las fuerzas ucranianas atacaron la terminal petrolera Yug Rusí, ubicada en Rostov del Don, en el sur de Rusia. La instalación almacena y bombea combustible procedente de la refinería de Neftezhájinsk y sufrió un incendio tras el impacto. El lugar ya había sido alcanzado por drones ucranianos el 9 de julio.

Las autoridades locales informaron que las defensas aéreas rusas derribaron más de 100 drones durante la ofensiva. El gobernador de Rostov, Yuri Slúsar, indicó que un puente ferroviario resultó dañado y que el tránsito de trenes quedó interrumpido en ambas direcciones. Además, seis personas sufrieron heridas.

También se reportaron daños en edificios y viviendas particulares, un incendio en una construcción de Batáisk y ataques contra dos buques en el mar de Azov. No se informaron víctimas en estos últimos incidentes.

Tras los bombardeos, Zelensky defendió la capacidad de Ucrania para atacar objetivos a larga distancia y sostuvo que Rusia debe asumir las consecuencias de la invasión. “Rusia debe entender que tiene que detener la guerra y, para que eso ocurra, debe sentir sus pérdidas”, afirmó.

LB/AF