Trump habló del hematoma de su mano izquierda, que generó preocupación por su salud

Generó preocupación la aparición de nuevos moretones en la mano izquierda del presidente estadounidense Donald Trump, pero el republicano le quitó importancia al tema, asegurando que se golpeó con una mesa. Las fotos que muestran la lesión del referente republicano fueron tomadas durante la ceremonia inaugural de la “Junta de Paz” realizada en el Foro Económico de Davos (Suiza), y se viralizaron rápidamente en las redes sociales provocando toda clase de hipótesis.

Cuando los periodistas que lo acompañaban a bordo del avión presidencial Air Force One le consultaron por la herida, el mandatario respondió: “Me golpeé con la mesa. Yo diría que tomen aspirina si les importa su corazón, pero no la tomen si no quieren tener un pequeño moretón”. A Trump ya se le habían visto hematomas de este tipo, pero en su mano derecha, desde su retorno al poder el año pasado.

La salud de Trump se convirtió en tema de debate

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Los rumores sobre la salud de Trump son constantes porque, a los 79 años, es el político de mayor edad en acceder a la presidencia de Estados Unidos. El presidente también ha sido fotografiado con las piernas hinchadas e, incluso, pareció quedarse dormido durante varios eventos públicos.

Para ponerle fin a estos rumores, a mediados del año pasado, el gobierno anunció que el presidente sufría de “insuficiencia venosa crónica”, una afección benigna que provoca calambres, hinchazón y cambios en la piel, lo que explicaría los hematomas que aparecen en sus manos. Por su parte, el médico de la Casa Blanca, Sean Barbabella, aseguró en diciembre pasado que “en general” el sistema cardiovascular de Trump “muestra una salud excelente”, tras realizarle una resonancia magnética.

La foto de Trump con la hematoma en su mano izquierda que generó preocupación

Las declaraciones de la vocera presidencial

Karoline Leavitt habló el 17 de junio del año pasado sobre los problemas de salud del mandatario republicano. “Sé que muchos en los medios de comunicación han estado especulando sobre moretones en las manos del presidente y también la hinchazón en las piernas del presidente. Así que, en un esfuerzo por la transparencia, el presidente quería que compartiera una nota de su médico con todos ustedes hoy", empezó diciendo la vocera presidencial.

Y luego agregó: “En las últimas semanas, el presidente Trump notó una leve hinchazón en la parte inferior de las piernas. Por precaución, la unidad médica de la Casa Blanca lo evaluó exhaustivamente. El presidente se sometió a un examen que incluyó pruebas diagnósticas vasculares y ecografías Doppler venosas bilaterales de las extremidades inferiores, las cuales revelaron una insuficiencia venosa crónica, una afección benigna y común, especialmente en personas mayores de 70 años”.

La vocera presidencial Karoline Leavitt

Leavitt aseguró que “el presidente sigue gozando de excelente salud, algo que creo que todos ustedes presencian a diario aquí. No se observaron indicios de trombosis venosa profunda ni enfermedad arterial. Todos los resultados se encontraron dentro de los límites normales y no se identificaron signos de insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal ni enfermedad sistémica”.

Con respecto a los moretones en las manos de Trump, la vocero detalló que “es una leve irritación de los tejidos blandos causada por el apretón de manos frecuente y el uso de aspirina, que toma como parte de un régimen estándar de prevención cardiovascular. Este es un efecto secundario conocido y benigno de la terapia con aspirina”.

HM/DCQ