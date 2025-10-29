Trump se declara ganador en la “guerra del clima”, después de que Bill Gates afirmara que el cambio climático no acabaría con la humanidad

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se declara ganador de la “guerra del clima”, después de que Bill Gates, cofundador de Microsoft, afirmara que el cambio climático representa un desafío clave, pero no “llevará a la desaparición humana”. Ambas declaraciones surgen en vísperas de la COP30, la cumbre global sobre cambio climático, que se realizará en la ciudad amazónica de Belem, Brasil.

"¡Yo (¡NOSOTROS!) acabamos de ganar la guerra contra el engaño del cambio climático! Bill Gates por fin ha admitido que estaba completamente EQUIVOCADO en este tema", dijo Trump en su plataforma Truth Social. "Se necesitó valentía para hacerlo, y por eso todos estamos agradecidos", agregó.

Esta semana, Gates presentó un extenso texto en el que argumentó que abordar las enfermedades y la pobreza ayudará a la población a sobrevivir en un mundo con calentamiento global. Para el empresario: "La gente podrá vivir y prosperar en la mayoría de los lugares de la Tierra en el futuro próximo".

En su publicación, Gates reveló sus “Tres duras verdades sobre el clima”: el cambio climático no acabará con la civilización, la temperatura no es la mejor medida del progreso y tanto la salud como la prosperidad son las defensas más sólidas contra el calentamiento global. Para el multimillonario estadounidense, la pobreza y las enfermedades siguen siendo los problemas más importantes de la humanidad.

“Nuestro principal objetivo debería ser prevenir el sufrimiento, especialmente para quienes viven en las condiciones más difíciles en los países más pobres del mundo", afirmó. También sostuvo que la comunidad climática necesita un cambio estratégico en la COP30: "Priorizar las cosas que tienen el mayor impacto en el bienestar humano".

Gates se mostró como un luchador firme en la causa climática y en 2023 advirtió que la mayoría de la población mundial ya enfrentaba los efectos del calentamiento global, una situación que describió como “abrumadora”. Su nueva postura representa un giro respecto a su enfoque filantrópico anterior .

Por su parte, el presidente estadounidense ha sido un escéptico de larga data en temas ambientales. En septiembre, durante un discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, calificó al cambio climático como “el mayor engaño de la historia”.

El republicano ha dado marcha atrás a las políticas ecologistas desde que regresó al poder en enero, tras una victoriosa campaña electoral de 2024 que recibió cientos de millones de dólares en donaciones de las grandes petroleras.

Pese a esto, Gates enfatiza en la necesidad de que los filántropos y los gobiernos, en particular el de los Estados Unidos, redirijan sus inversiones hacia los esfuerzos que han sido abandonados tras estos recortes. “El cambio climático, las enfermedades y la pobreza son grandes problemas. Debemos enfrentarlos en proporción al sufrimiento que causan”, escribió el empresario, según CNN.

