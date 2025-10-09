Trump y su secretario de Salud lanzan una nueva teoría infundada que vincula al autismo con la circuncisión y el paracetamol

El presidente estadounidense, Donald Trump y su secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr difundieron este jueves otra teoría infundada respecto el autismo. Ahora, fue relacionado a la circuncisión y al medicamento para el dolor suministrado tras el procedimiento.

La afirmación fue rápidamente ridiculizada por los expertos, quienes dijeron que el principal estudio citado por los defensores de esta teoría estaba plagado de errores y era otro ejemplo más de la inclinación de Kennedy por la "pseudociencia".

"No tomes Tylenol si estás embarazada y cuando nazca el bebé, no le des Tylenol", dijo Trump durante una reunión del Gabinete. "Hay dos estudios que muestran que los niños que son circuncidados tempranamente tienen el doble de tasa de autismo", intervino Kennedy, y agregó: "Es muy probable que se deba a que les dan Tylenol".

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Donald Trump exige prisión para el alcalde y el gobernador de Illinois

La profesora y experta en autismo de la Universidad de Boston Helen Tager-Flusberg confirmó a AFP que “nada de esto tiene sentido”. Por otro lado, la experta agregó: "Ninguno de los estudios ha demostrado que darle Tylenol a los bebés esté relacionado con un mayor riesgo de autismo".

Las asociaciones médicas aconsejan a las mujeres embarazadas consumir con precaución los analgésicos que contienen acetaminofén (paracetamol), el componente principal del Tylenol. Aunque algunos estudios han sugerido una posible asociación con el acetaminofén durante el embarazo, nunca se ha demostrado una relación causal. El análisis más riguroso hasta la fecha —publicado el año pasado en Journal of the American Medical Association y con hermanos como control— no encontró ninguna relación.

Alerta de la OMS: los menores de 2 años no deben estar frente a las pantallas, ni siquiera por unos minutos

La "fallida" asociación de la circuncisión al autismo

En cuanto a la teoría de la circuncisión, el artículo más citado, publicado por investigadores daneses en 2015, estaba "plagado de fallas" que fueron señaladas por otros científicos en ese momento, dijo a la AFP David Mandell, psiquiatra de la Escuela de Medicina Perelman de la Universidad de Pensilvania. En concreto, dijo, el estudio se basó en una pequeña muestra de niños musulmanes circuncidados en hospitales en lugar de en sus casas, la práctica cultural dominante.

Debido a que esos niños fueron hospitalizados, dijo Mandell, era probable que tuvieran "otros problemas médicos", lo que podría explicar las tasas más altas de trastornos del desarrollo neurológico. "Una revisión más reciente de estudios en esta área no encuentra asociación entre la circuncisión y ningún efecto psicológico adverso", añadió.

Un antivacunas en Salud

Kennedy, un exactivista ambiental y abogado que pasó décadas difundiendo información falsa sobre las vacunas antes de ser designado secretario de Salud de Trump, ha hecho del descubrimiento de las causas fundamentales del autismo un foco central, al tiempo que recorta las subvenciones de investigación en otras áreas.

En ese sentido, contrató al teórico de la conspiración sobre las vacunas David Geier, anteriormente disciplinado por ejercer la medicina sin licencia y por probar medicamentos no probados en niños autistas, para investigar los supuestos vínculos entre las vacunas y el autismo, una conexión desacreditada por docenas de estudios anteriores.

ML