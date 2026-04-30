El "rey de Suiza" que aprovechó vacíos legales en el registro catastral para apoderarse de terrenos baldíos y fundar su propio reino privado

Un autoproclamado Rey de Suiza se apoderó de un sistema de terrenos "sin dueño" y construyó un imperio de 117.000 metros cuadrados, tras aprovechar un vació legal. La actividad despertó el enojo de los funcionarios locales, algunos de los cuales lo acusan de abusar del sistema para beneficio personal.

Se trata de Jonas Lauwiner, de 31 años, que construyó lo que describe como un "imperio" al reclamar 148 parcelas de tierra sin dueño repartidas por toda Suiza. El territorio incluye 83 tramos de carretera, lo que le otorga una influencia significativa sobre las comunidades locales.

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Según reporta Daily Mail, el botín fue adquirido de "forma totalmente legal". La legislación suiza indica que los terrenos registrados oficialmente como sin propietarios puede reclamarse gratuitamente simplemente escribiendo al municipio local.

Este tipo de parcelas son escasas y suelen consistir en carreteras abandonadas, pequeñas zonas forestales o terrenos rechazados durante disputas por herencia. La información recolectada indica que una de las calles que adquirió fue abandonada por un promotor inmobiliario.

Lauwiner aprovechó esta regla poco conocida y la convirtió en un negocio inmobiliario tras una revisión de los registros de la propiedad. Según declaró a Times Radio: "Soy justo. No cierro las carreteras y no cobro mucho por ellas".

Cobra una cuota de mantenimiento a los residentes que utilizan las casas

Además de las cuotas de mantenimiento, explicó que obtiene beneficios "vendiendo el derecho a construir cerca de mi calle, y vendo el derecho de paso si hay una casa nueva". Además, comparó sus adquisiciones con una "campaña militar" y añadió: "Lo hago digitalmente y sin derramamiento de sangre".

Sus actividades provocaron el enojo de los funcionarios locales. Durante una disputa relacionada con una de las carretera, los dirigentes políticos calificaron la conducta de "Rey suizo" de "escandalosa". Incluso lo acusaron de tener ""una sed excesiva de poder y una necesidad exacerbada de destacar".

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La creciente controversia llevó a varias comunidades suizas, incluido Berna, a tomar medidas para proteger a los ayuntamientos al derecho de tanteo sobre terrenos abandonados. El objetivo es evitar nuevas adquisiciones privadas.

Por su parte, Lauwiner insiste en que no hizo nada fuera del marco legal. Aunque se le suele describir como un monarca autoproclamado, sostiene que "los medios alemanes" lo proclamaron rey.

Lauwiner adopta plenamente esa imagen, al posar con uniformes reales de estilo militar y dirigiendo lo que describe como el "sitio web oficial del Rey de Suiza". A pesar de la teatralidad, explicó que no tiene ninguna intención de socavar el estado suizo.

Los funcionarios locales lo acusan de abusar del sistema para beneficio personal

"Sé que soy un rey simbólico. No soy el verdadero soberano de Suiza", indicó. Sin embargo añadió que las monarquías constitucionales "no eran tan malas", siempre y cuando "el soberano sea sabio y tenga experiencia en el mundo".

Su organización también incluye un Orden del Mérito, un "banco imperial" y vehículos militares dados de baja. Entre ellos se encuentra un antiguo tanque anfibio expuesto frente a un edificio que denomina su "palacio" de Burgdorf.