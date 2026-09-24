Un arqueólogo aficionado descubrió 934 monedas romanas de plata enterradas en un campo de Wesseling, al sur de Colonia, en Alemania. El hallazgo, que pesa 3,1 kilos y fue presentado esta semana en el Museo Estatal Renano de Bonn, es el mayor tesoro de monedas de la época del emperador Adriano encontrado hasta ahora en Alemania y el quinto más grande conocido a nivel mundial de ese período.

El descubrimiento ocurrió hace aproximadamente un año, cuando Oliver Riedl recorría el terreno con un detector de metales durante una búsqueda autorizada. Después de encontrar 15 monedas y comprobar que el aparato continuaba emitiendo señales, decidió avisar a las autoridades arqueológicas en lugar de continuar la excavación por su cuenta. “Para mí estaba claro que aquí había algo más grande en el suelo”, contó Riedl.

A partir de ese aviso, un equipo del Oficina Renana para la Protección de Monumentos Arqueológicos realizó excavaciones en el lugar y recuperó el conjunto completo. Las monedas son denarios, una de las principales monedas de plata utilizadas en el mundo romano, y fueron enterradas probablemente de manera deliberada durante el segundo cuarto del siglo II d. C.

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