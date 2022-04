Quién es Sam Bankman-Fried, el joven millonario cripto que quiere regalar el 99% de su fortuna

Sam Bankman-Fried, CEO y fundador de FTX, el tercer exchange de criptomonedas más importantes a nivel internacional, es una de las personas más ricas del mundo con tan sólo 30 años. A pesar de toda su riqueza, recientemente confirmó que quiere regalara el 99% de su fortuna, que está estimada en 26.500 millones de dólares según Forbes.

“Rápidamente te quedas sin formas realmente efectivas de hacerte más feliz gastando dinero. No quiero un yate”, afirmó el joven empresario en una entrevista con Bloomberg. Según expresó, como ya lo había hecho en otras oportunidades, su filosofía consiste en el “altruismo efectivo” para ganar tanto como sea posible con el fin de donar tanto como pueda.

Incluso con su enorme riqueza, dice que su plan es quedarse con el 1% de sus ganancias anuales o, como mínimo, con USD 100.000 al año. Todo el resto irá a causas benéficas que considere valiosas, como el cuidado del medioambiente y la protección de animales.

Bankman-Fried y el altruismo efectivo

El fundador del exchange FTX nació en Stanford, California, el 6 de marzo de 1992. Después de graduarse en una pequeña escuela secundaria privada, estudió la carrera de Física en Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) y se plantó ser profesor para seguir con la tradición familiar. Su primer gran trabajo fue en el equipo de trading de Jane Street Capital, donde destinó casi todo su sueldo a las donaciones.

La inspiración de Bankman-Fried es el filósofo utilitarista australiano Peter Singer, profesor de la Universidad de Princeton y defensor de los derechos de los animales. Desde 2009, Singer integra la organización Giving What We Can, cuyos miembros se comprometen a donar al menos el 10% de sus ingresos a causas sociales.

Medios estadounidenses han definido a Bankman-Fried como una especie de "Robin Hood cripto", que vence a los ricos en su propio juego para ganar dinero para los perdedores del capitalismo. Sin embargo, sus detractores dicen que ahora es parte de la estructura de poder que causa los problemas que él dice que quiere solucionar, y que ha hecho más aportes a causas políticas y publicidad y menos a organizaciones benéficas.

Según el joven, no hay ninguna "inconsistencia" en su accionar. Por esa razón manifestó que "está invirtiendo para maximizar la cantidad de bien" que hace, eventualmente, aunque esté arriesgando lo que ya ha hecho en el mundo de las criptomonedas.

Una vida sin lujos

En la actualidad, al "dotado matemático" de las cripto se lo puede encontrar durmiendo en un puff, jugando a videojuegos mientras da conferencias por videollamada. Lejos de tomarse un descanso, después del traslado de las oficinas de FTX a las Bahamas, decidió aumentar todavía más su horario de trabajo y viajes laborales.

En febrero, cuando se conoció la noticia de la invasión de Rusia a Ucrania, el joven dijo que su exchange cripto dio dinero en efectivo a todos sus usuarios ucranianos. También donó personalmente USD 250.000 en la criptomoneda estable Tether al país gobernado por Volodomir Zelensky.

A excepción del fundador de Facebook y CEO de Meta, Mark Zuckerberg, nadie antes se había hecho millonario tan joven. Con tan solo 30 años, Bankman-Fried es uno de los responsables de la "fiebre del oro cripto" pero también es una persona que "maneja un Toyota Corolla, no tiene problema en pasearse descalzo, duerme al lado de un escritorio y cuando no está en la oficina se queda en un apartamento con otros 10 amigos", según lo define su entorno.