Una campaña busca luchar contra el antisemitismo: "Jesús nació y murió como judío"

Al acercarse la noche de Navidad, el Movimiento de combate contra el Antisemitismo dio a conocer una campaña en sus redes sociales, con el objetivo de concientizar sobre los orígenes de Jesús. “Jesús era un judío nacido en el reino de Judea”, señalan y agregan que intentar borrar su identidad “es antisemita”.

En un contexto actual donde las ideas antisemitas surgen desde distintos sectores políticos y sociales y, en muchos casos, se llega a banalizar genocidios como el Holocausto, desde Combat Antisemitism Movement (Movimiento de combate contra el Antisemitismo) señalan que cada año “los activistas anti israelíes intentan borrar la identidad judía de Jesús para impulsar su agenda política. Reescribir la historia para excluir al pueblo judío ES antisemita”.

La campaña de la organización internacional hace hincapié en que Jesús era un judío nacido en el reino de Judea, y que “hace falta recordarle al mundo y a los grupos antisemitas que no era, ni podía ser, palestino”. Además, remarcan que negar la herencia judía de Jesús “ES antisemita, ya que saca al pueblo judío de la historia e implica que los judíos persiguieron a Jesús y sus seguidores”.

