Una novia murió en un accidente de tránsito volviendo de su propio casamiento

Horas después de casarse, Angélica Dhondup, de 26 años, perdió trágicamente su vida en un accidente de tránsito, cuando un hombre que iba presuntamente ebrio y en contramano embistió su auto en una ruta interestatal de Utah.

Según la información de medios locales, el accidente ocurrió alrededor de la 1 de la madrugada del pasado sábado en Salt Lake City, Estados Unidos, cuando Angélica había decidido ir a su casa a dejar algunos regalos de boda y luego regresar a su fiesta.

Fue Manaure González-Rea, de 36 años, quien conducía una camioneta Toyota plateada e iba por el carril norte en dirección al sur. Dado que conducía bajo efectos del alcohol, chocó de frente contra el sedán de Dhondup.

La joven novia viajaba con su prima de 20 años, quien conducía mientras ella iba en el asiento del copiloto. La muchacha fue trasladada al hospital con heridas que no pusieron en peligro su vida, y el sábado por la tarde fue dada de alta.

La policía reveló que un tercer conductor se detuvo para ayudar y González-Rea robó el camión de la persona, pero fue rápidamente detenido por agentes estatales.

González-Rea está acusado de homicidio culposo, de no permanecer en el lugar de un accidente mortal, y de conducir bajo efectos del alcohol, entre otros delitos.

La última llamada

Momentos después del accidente, Angélica, madre de dos hijos, estaba a menos de dos kilómetros del lugar de la fiesta e hizo una última llamada a su hermana.

"La llamó y le dijo justamente que había tenido un accidente. Que estaba muy herida y no podía respirar", relató Tayler Craft, la mejor amiga de la víctima. La joven lamentó: "No puede ir a su luna de miel. Ni siquiera puede volver a casa con sus hijos. Pienso lo que sucedió y todavía no lo puedo creer".

Por su lado, amigos y familiares angustiados se reunieron el sábado por la noche y organizaron una vigilia y para rendir homenaje a la "novia para siempre".

