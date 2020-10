Unión civil homosexual | Juan Carlos Cruz, el caso que conmovió al Papa Francisco

El papa Francisco defendió en un documental presentado este miércoles en Roma el derecho de las parejas homosexuales, "hijos de Dios", a vivir en el seno de una "unión civil" que les proteja legalmente, una apertura que ha generado numerosas reacciones.

Uno de los personajes principales del documental es el chileno Juan Carlos Cruz, una víctima de abusos sexuales del clero a quien Francisco desacreditó inicialmente durante una visita a Chile en 2018.

Cruz, quien es gay, dijo que durante sus reuniones iniciales con el papa en mayo de 2018 Francisco le aseguró que Dios lo había hecho gay.

Antes de su reunión con el líder católico en 2018, Juan Carlos se había mostrado muy crítico hacia el Sumo Pontífice porque éste había reclamado que no habían evidencias contra los sacerdotes. "El día que me traigan una prueba contra el obispo Barros, ahí voy a hablar. Todo es calumnia", criticó en 2018 durante la visita papal a Chile. Cruz, miembro de la Red de Sobrevivientes de los Abusados por Sacerdotes (SNAP), afirmó entonces: “El Papa pide disculpas y unas horas después se muestra con los encubridores”.

Cruz relata tramos de su historia a lo largo de la película, en una crónica de la evolución del pensamiento de Francisco acerca del abuso sexual y a la vez de sus posiciones sobre los gays.

Esteban Paulón, director del Instituto de Políticas Públicas LGBT en Argentina, criticó las palabras de Francisco. “¿Qué no aprendió Francisco del debate de 2010 en Argentina? Que nuestra lucha no se trataba de obtener “derechos”, sino de una cuestión de #igualdad Por eso dijimos NO #UniónCivil y sí al #MatrimonioIgualitario Los mismos derechos con los mismos nombres”, tuiteó Paulón.

Qué cuenta "Francesco", el documental sobre el Papa Francisco

En julio de 2020 se cumplieron diez años de la aprobación de la ley de matrimonio igualitario en Argentina. El país suramericano se convirtió, en ese entonces, en el primero en América Latina en hacerlo.

Paulón indicó que el hecho de que el papa hable de un reconocimiento de derechos para personas del colectivo LGTB “implica un avance, pero es un avance parcial, porque sigue sosteniendo esta idea de que supuestamente la lucha que encaramos y llevamos adelante tendría que ver con el acceder a un cierto paquete de derechos y desconoce que la lucha en realidad es por el trato igualitario”.

Cruz indicó que quiso darle “una segunda oportunidad” a Francisco, ya que piensa que había viajado a Chile con “información incorrecta”. Por último puntualizó detalles sobre el pedido de disculpas que recibió. "Te quiero pedir perdón, en nombre de la Iglesia por todo lo que pasaste. Te pido perdón por mí, porque fui causa de esta situación que te causó tanto dolor en estos últimos meses”, le habría manifestado el Sumo Pontífice.

Cómo se hizo el documental

El director del documental, Evgeny Afineevsky, tuvo gran acceso a cardenales, los archivos de la TV vaticana y el mismo papa. Dijo que negoció su acceso con persistencia y con regalos al papa, como mate y alfajores, que obtuvo a través de argentinos con buenas conexiones en Roma.

El director utilizó canales oficiales y extraoficiales a partir de principios de 2018 y llegó a intimar tanto con Francisco que al finalizar el proyecto mostró su filme al papa en su iPad en agosto. Los dos intercambiaron saludos por el Yom Kippur: Afineevsky es un judío ruso que reside en Los Ángeles.

Pero “Francesco” es algo más que un filme biográfico sobre el papa. “Francesco” pasa revista a las crisis y tragedias del mundo, con audios del papa que indican algunas maneras posibles de resolverlas. Afineevsky viajó por el mundo para rodar su filme: los ambientes incluyen Cox’s Bazaar en Bangladesh, donde se refugiaron los rohinya de Myanmar; la frontera mexicoestadounidense y la Argentina natal de Francisco.

En un documental, el Papa Francisco avaló las uniones civiles entre personas del mismo sexo

“El filme relata la historia del papa invirtiendo las cámaras”, dijo el director de comunicaciones del Vaticano, Paolo Ruffini, uno de los más estrechos colaboradores de Afineevsky dentro del Vaticano. Ruffini dijo que cuando Afineevsky le presentó por primera vez la idea del documental, trató de reducir sus esperanzas de una entrevista con el papa. “Le dije que no sería fácil”, dijo.

Pero Ruffini le dio algunos datos: nombres de personas que sintieron la influencia del papa incluso tras una reunión breve. Afineevsky las encontró: refugiados recibidos por Francisco durante sus viajes, presos a los que bendijo y algunos de los gays a los que ha atendido como sacerdote.

“Le dije que muchos de esos encuentros habían sido filmados por las cámaras del Vaticano y que serían una verdadera mina de oro para el relato”, dijo Ruffini. “Podría relatar la historia del papa a través de los ojos de todos, no sólo de los suyos”.