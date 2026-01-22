Vientos de 150km/h y olas de 10 metros mantienen en alerta roja el sur de Italia

El ciclón Harry, con vientos de 150km/h y posibles olas de 10 metros, mantienen en alerta máxima a varias regiones del sur de Italia. Según fuentes oficiales, el temporal provocó derrumbes en Calabria, inundaciones en Cerdeña y operaciones de rescate en Sicilia durante este miércoles.

El Departamento de Protección Civil mantiene alerta roja en zonas meridionales e insulares, luego de que las precipitaciones superaran los 300 milímetros en 48 horas. La tormenta arribó con lluvias intensas, vientos fuertes y marejadas ciclónicas en el sur de Italia desde el pasado 19 de enero, lo que provocó el despliegue de 1.480 bomberos en la región.

Las escuelas permanecen cerradas en numerosas ciudades, tras conocerse alertas naranja y amarilla por lluvia, tormentas y deslizamiento generalizados. El meteorólogo Tommaso Torrigiani prevé al menos “otras 24-48 horas de vida” para la tormenta.

En Sicilia, 200 municipios activaron los centros operativos comunales como coordinación para la emergencia. La Protección Civil desplegó mas de 6.000 personas para gestionar los daños del mal tiempo y calificó de "sin precedentes" la situación en el litoral de Catania, donde se registraron olas de seis metros.

En Linosa, isla de las Pelagias, decenas de embarcaciones fueron destruidas por una ola de siete metros. La ruta costera del Lanternino —que conecta el puerto viejo con Pozzolana di Ponente— y las vías de acceso a la zona de los Farallones quedaron destruidas. En la isla no existe un puesto de emergencia.

Por su parte, en Calabria, el temporal causó graves daños en la provincia de Crotone, donde el corrimiento de tierras provocó derrumbes, según informes de medios locales. Algunas rocas cayeron sobre automóviles en la provincia de Reggio y el alcalde de Catanzaro prohibió las entregas a domicilio.

Unas 100 familias fueron evacuadas en Roccelletta di Borgia, cerca de Catanzaro. Otras corrieron la misma suerte en San Sostene, Simeri Crichi y en el barrio de Piterà. También se evacuaron zonas costeras al norte de Crotone.

Ante la gravedad de la situación, las autoridades de Catanzaro y Reggio Calabria han ordenado el cierre de escuelas y edificios públicos. Islas menores permanecen incomunicadas desde hace más de dos días.

Mientras tanto, en Cerdeña el mal tiempo fue definido por expertos como un "fenómeno nunca observado en los últimos tiempos". La Protección Civil de la región indico que varias represas se encuentran bajo "vigilancia reforzada" para prevenir desbordamientos.

