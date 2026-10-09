Allanaron las casas de cuatro alumnos acusados de editar fotos de sus compañeras desnudas con IA

La Justicia ordenó en las últimas horas una serie de allanamientos en las viviendas de cuatro alumnos de 15 años del Colegio Modelo Lomas, de Lomas de Zamora, acusados de generar y comercializar imágenes falsas de sus compañeras desnudas mediante inteligencia artificial (IA),

Durante los operativos policiales se secuestraron teléfonos celulares, computadoras y una Playstation, dispositivos electrónicos que serán sometidos a pericias técnicas para determinar el alcance de la producción y distribución del material.

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Lo que comenzó con dos sospechosos escaló rápidamente a cuatro adolescentes imputados. Hasta el momento, el expediente judicial contabiliza a al menos 50 alumnas afectadas, cuyos rostros habrían sido editados digitalmente sobre cuerpos desnudos para luego intentar vender las imágenes en plataformas de contenido para adultos.

Asimismo, los investigadores siguen una línea clave sobre la presunta responsabilidad de un adulto. Según las primeras averiguaciones, una persona mayor de edad habría facilitado su tarjeta de crédito para abonar la suscripción de la herramienta de IA utilizada por los jóvenes.

Las medidas que se tomaron con los alumnos imputados

Como medida de protección, las autoridades judiciales dispusieron el cese de hostigamiento y una prohibición de acercamiento al establecimiento educativo a los acusados, para evitar cualquier contacto directo o presencial entre los acusados y las víctimas.

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Por su parte, los directivos del colegio tomaron la decisión institucional de que los cuatro estudiantes involucrados continúen el ciclo lectivo a distancia mediante Zoom, evitando así su concurrencia física pero garantizando su escolarización. En tanto, las familias de las alumnas perjudicadas ya iniciaron consultas legales para iniciar acciones judiciales particulares.





