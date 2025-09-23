Llevan a juicio al joven cordobés por difundir fotos sexuales alteradas de sus compañeras

La Justicia de Córdoba confirmó la elevación a juicio de J.M.C., un joven de 19 años, acusado de crear y difundir imágenes sexuales manipuladas mediante inteligencia artificial (IA). La medida se tomó a instancias de la Fiscalía de Violencia Familiar y de Género, Turno 6, que investiga el caso bajo la perspectiva de género.

Según detalló el abogado de tres de las víctimas, José D’Antona, a La Voz En Vivo, la imputación se fundamenta en que las imágenes falsas provocaron un daño psicológico y emocional significativo, considerado "lesiones graves" en términos legales. La pena prevista para este tipo de delitos podría oscilar entre tres y veinte años de prisión.

El caso se centra en dos de las 16 jóvenes afectadas, quienes asistían al colegio Manuel Belgrano, el mismo establecimiento donde estudiaba el acusado. Cuando se descubrió la situación, J.M.C. fue suspendido del colegio, aunque luego se permitió su reincorporación para rendir materias pendientes.

Además de esta causa, el joven, que tenía 18 años al momento de los hechos, enfrenta otra imputación por tenencia de material de abuso sexual infantil. En el marco de la investigación original, la Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual detectó un video sexual con menores en la computadora del acusado.

La investigación se inició a partir de denuncias de estudiantes y egresadas del colegio. Las jóvenes relataron que sus imágenes, obtenidas de redes sociales como Instagram y WhatsApp, fueron manipuladas mediante técnicas de "face swapping" e insertadas en escenas sexuales. Posteriormente, las publicaciones aparecieron en un sitio web con comentarios degradantes.

El autor, identificado como J.M.C., operaba bajo un seudónimo y utilizaba un correo electrónico con su nombre real desde la conexión de su hogar. En conversaciones privadas admitió que publicaba las imágenes "por pendejo morboso" y aseguraba borrarlas, aunque estas permanecían accesibles en buscadores.

La elevación a juicio de este caso es inédita en Argentina y podría convertirse en un precedente clave para futuros procesos relacionados con delitos digitales de carácter sexual.