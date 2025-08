Carlos Rozanski: “El Gobierno pretende una ley que le allana el camino a la pedofilia”

El exjuez federal Carlos Rozanski alertó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3) que los proyectos de la senadora Carolina Losada y la diputada Lilia Lemoine buscan intimidar a madres, fiscales y jueces que protegen a víctimas de abuso. Según Rozanski, “el Gobierno pretende una ley que allana el camino a la pedofilia” y “busca generar un terror terrible para que víctimas y familias duden en denunciar”.

Ex juez federal y expresidente del Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 1 de La Plata, Carlos Rosanski fue miembro fundador del Foro para la Justicia Democrática y docente universitario en distintas instituciones. Sus reconocimientos incluyen haber condenado, entre otros, al represor Miguel Etchecolatz y al cura Christian Von Wernich por delitos de lesa humanidad. Actualmente, lidera una denuncia contra el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, por encubrimiento y abuso sexual, a partir de un video en el que se lo ve con Tim Ballard.

Le confieso que a mí no me pareció tan grave lo de Mariano Cúneo Libarona al lado de todas las cosas que se ven de este gobierno, eh, de Milei. Y al mismo tiempo me llama la atención la interna dentro del gobierno, por lo que me resulta, le reitero, para tapar otras cosas mucho más graves. Pero me interesa porque usted también señaló que las propuestas legislativas, incluyendo a Carolina Losada, que no tiene nada que ver con Milei ni con Cúneo Libarona ni con La Libertad Avanza, podrían facilitar el encubrimiento de pedofilia y trata de personas. Me gustaría que nos explique, usando el término de la calle, que nos avive a ver qué es lo que estamos viendo.

Con las limitaciones de una comunicación radial, hay una vinculación bastante seria entre toda esta escena que se vio. Respeto muchísimo lo que dice, que no le parece tan grave, porque en algún aspecto creo que coincido: negar medicamentos oncológicos en lo inmediato es más grave, dando un ejemplo, ¿no?, de lo que está haciendo este gobierno. O el caso Libra, por ejemplo. Fíjese lo que significa el caso Libra comparativamente, ¿no? Es interesante porque el caso Libra, que es una estafa, esto que está haciendo Cúneo Libarona, que fue a hacer a Nueva York, es más amplio porque toda la actividad del gobierno en general es una gran estafa que incluye la estafa Libra y la lleva adelante.

Lo que ofrece y que usted me pregunta sobre la vinculación con los delitos sexuales y los proyectos de Carolina Losada, los proyectos tanto de Carolina Losada como de Lilia Lemoine, respectivamente en Senado y Diputados, tienen una finalidad específica que es la protección de los pedófilos, de los abusadores sexuales de niñas y niños de una manera muy cruel, sin antecedentes. Es decir, pretender una ley que le allane el camino a la pedofilia es algo inédito en el país. Insisto, requiere una explicación más larga que voy a hacer corta.

Lo escuchamos con mucha atención porque me parece un tema crucial como lo está planteando. Fíjese, legisladoras de distintos partidos, en distintas cámaras del Congreso.

Si, pero en ambos casos contaron con la presencia en las actividades del propio ministro Cúneo Libarona, que no es una cuestión menor. En primera fila, sentados, personas acusadas gravemente de delitos sexuales contra niños, lo que tampoco es casual. Para que quede claro, cualquier ley, cualquier proyecto de ley —yo mismo he presentado y hasta el día de hoy está vigente, hace 23 años, una ley en este tema— de modo que por experiencia sé que lo más importante es qué busca el legislador o quien propone un texto, que fue mi caso hace muchos años.

Lo que se busca, en el caso de Losada y Lilia Lemoine, es la intimidación, generar terror en las madres, en las profesionales, que pretendan proteger o contener a las niñas y niños víctimas de abusos sexuales.

Pero, ¿por qué lo hacen? ¿Y de qué forma, doctor?

La razón por la cual lo hacen está evidenciada en las actividades que desarrollaron y en la gente que estaba presente. Estaban presentes organizaciones claramente defensoras de pedófilos. Esto es algo absolutamente claro y lo ratifico, está en las imágenes y se analizará cuando haya tiempo. El objetivo, insisto, es la protección de quienes cometen ese tipo de delito, porque el texto de cada una de las dos leyes —los invito a que las analicen— genera un nivel de terror terrible, porque si una mamá tiene que denunciar un abuso que se devela en el jardín de infantes y va a tener la amenaza de estar 10 o 15 años presa, es evidente que esto tendrá un sentido intimidatorio. Esa es la finalidad de ambos proyectos.

Ahora, me cuesta entender que, por lo menos en el caso de Carolina Losada, a quien conozco, haya un interés en defender pedófilos. Puede haber un error y trato de entender. Tiene que ver —y perdonen la ignorancia, lo pregunto— con el total desconocimiento de estos casos, en los que se ha demostrado que hay acusaciones falsas en la utilización de delitos sexuales. No sé si en el caso de la pedofilia en particular.

Yo la desconozco, no la conozco más que la vi una sola vez en una demanda que nos hizo, que creo que la abandonó, me llama la atención, pero me parece que la abandonó a la senadora. Creo que puede haber sido engañada, pero la reiteración de sus argumentos me hace pensar que a lo mejor no está queriendo ver lo que sucede con este tema en particular. Sobre las falsas denuncias, le hago dos aclaraciones: las falsas denuncias sobre abusos sexuales infantiles no existen y, por otro lado, lo que se está mostrando, fundamentalmente en el canal de televisión LN+ y algunos otros, lo he seguido, tengo los registros, se basa en informaciones absolutamente falsas.

En el evento del Senado de Carolina Losada hay unas imágenes estremecedoras donde la senadora está flanqueando a una joven que se llama Anet Jazmín Carro, de 18 años ese día, y del otro lado su mamá. Estaba de un lado la mamá, del otro lado la senadora Losada. Esa jovencita fue violada por su padre durante cuatro años, desde los 6 hasta los 10. Abusada sexualmente de una manera brutal. La han llevado al Senado, la han hecho leer un texto diciendo que era mentira lo que había dicho sobre su padre. Su padre está condenado a 15 años de prisión por esos abusos. No solo eso, sino que esa joven, está acreditado en la sentencia, tiene un daño psíquico grave a raíz de los abusos.

Es muy importante recordar esto porque a esa niña, con gravedad de afectación psicológica por los abusos, la senadora la ha llevado a decir públicamente que, como estaba enojada con su padre, mintió y lo acusó.

Claudio Mardones: Uno cuando escucha y ve ese video filmado en Nueva York, en donde está hablando Cúneo Libarona con Ballard, bueno, se escucha al ministro de Justicia jactarse de los delitos que él creó. Es decir, que se adjudica una reformulación y también abre una ventana para avanzar en estos proyectos que después fueron presentados por Losada y también por Lemoine. Para usted, esa es la prueba de vinculación, de que hay una motivación de parte del ministro de Justicia, que promete a Tim Ballard no solamente hacer medios como se lo propone, sino también pone a su servicio la elaboración jurídica para impulsar reformas en el Congreso. ¿Ese es un indicio que se puede llevar a la Justicia?

Pero creo que esa no es la tarea. Sí, sí. Cualquier persona se da cuenta que ofrecer la elaboración de leyes a una persona que está en el exterior acusada de —no sé, según la ministra Patricia Bullrich— abusó de 23 mujeres.

Para proponer leyes el ministro de Justicia necesita que lo vote el Congreso. O sea, obviamente es lógico que el ministro de Justicia proponga hacer leyes, pero finalmente él no tiene el poder de llevarlas adelante. A mí me parece que estamos en una interna del gobierno de La Libertad Avanza que nos está utilizando, casualmente, para que hablemos de estos temas en lugar de otros, ¿no?