Causa AFA: la jueza Ángela Ledesma reemplazará a Mahiques

La Cámara de Casación resolvió que la jueza Ángela Ledesma sea quien reemplace a Carlos Mahiques, quien renunció a la Sala del Tribunal que debe decidir sobre el destino de la causa vinculada a la AFA, luego que se conociera que festejó su último cumpleaños en la quinta que forma parte de la investigación, hecho que él niega.

El martes 24 el máximo tribunal penal aceptó el corrimiento de Mahiques, quien argumentó que su renuncia fue porque tenía mucho trabajo en otras salas de Casación, sin referirse a las denuncias relativas a su festejo.

“Resultan atendibles las razones brindadas por el Dr. Carlos A. Mahiques, juez titular de la vocalía nro. 7 y presidente de la Sala III de esta Cámara, por las que presentó su renuncia a la subrogancia que actualmente desempeña en la vocalía nro. 10″, dice una resolución firmada por el presidente de la Casación, Diego Barroetaveña.

La quinta en cuestión es una de las principales complicaciones judiciales que involucran a la AFA. Desde la Justicia existen sospechas firmes de que la propiedad no pertenece a los dueños formales sino al tesorero de la AFA, Pablo Toveggino. El inmueble, valuado en más de 20 millones de dólares, cuenta con helipuerto, caballerizas y en él se descubrió una gran colección de autos de alta gama y estaba a nombre de una sociedad conformada por un monotributista y una jubilada.

La Sala que dejó Mahiques tiene la responsabilidad de resolver si se aprueba la vuelta del caso al fuero Penal Económico, con el juez Marcelo Aguinsky, o permanece en la Justicia de Campana con el juez Adrián González Charvay, donde los investigados quieren que tramite. Ahora la Sala quedó integrada por Ledesma y los jueces Petrone y Carbajo.

La decisión de quien reemplazaría a Mahiques tenía que tomarse el martes pasado pero los jueces no pudieron ponerse de acuerdo, por lo que aplazaron la decisión a este jueves 26. La jueza Ledesma se había ofrecido a tomar la vacante, ya que no había ocupado ninguna subrogancia.

La celebración de Mahiques

El juez renunció a la subrogancia de la Sala I un día después de que se conociera la información sobre que el festejo de su cumpleaños número 74 se había llevado a cabo en la quinta de Toveggino.

Cuando fue consultado al respecto, el juez negó los hechos y agregó: “y si fuera cierto, ¿Cuál sería el inconveniente? Tengo 50 años en el Poder Judicial y deben evaluarme por el contenido de mis sentencias, no por mis acciones privadas, como dice el artículo 19 de la Constitución Nacional”.

A principios de este mes, Milei había solicitado al Senado la renovación del puesto de Mahiques, ya que a fin de año cumple 75 años, edad en la que necesita nombramiento para poder continuar en el cargo. El Gobierno se mantuvo en la misma línea luego de que se conociera la polémica.

Sobre la Jueza Ledesma

La Jueza Ángela Ledesma tiene un largo recorrido en la Justicia nacional. Tiene gran interés y conocimiento en el sistema acusatorio y un enfoque “garantista”.

Es titular en una Sala compartida con Guillermo Yacobucci y Alejandro Slokar. Forma parte de la Cámara de Casación hace más de dos décadas y también es titular de cátedra de Derecho Civil y Comercial en la Universidad de Buenos Aires.

La Sala I, de la cual ahora Ledesma forma parte, deberá decidir si la apelación que hizo el fiscal de la Cámara de San Martín, Carlos Cearras, a la resolución que dejó el caso de la quinta en Pilar tramitando en la Justicia de Campana, es aprobada o no.

RG