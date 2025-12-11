Causa Andis: citaron a Ornella Calvete para la semana próxima

El juez Sebastián Casanello ordenó este jueves una nueva ronda de declaraciones indagatorias por la causa Andis entre las que se encuentran la exfuncionaria Ornella Calvete, hija de Miguel Calvete y quien deberá presentarse el viernes 19 de diciembre al mediodía.

Calvete se desempeñaba como directora nacional de Desarrollo Regional y Sectorial y renunció a su cargo en noviembre último a raíz de que el escándalo alcanzara a su padre, acusado como presunto nexo entre la Andis, que conducía Diego Spagnuolo, y las droguerías.

Según el cronograma de indagatorias, al que tuvo acceso la agencia Noticias Argentinas de fuentes judiciales, el jueves 18 de diciembre será el turno Diego Martín D’Giano, quien prestará declaración indagatria a las 11. Ese mismo día, a las 12, será el turno de Patricia Canavesio; el viernes 19, en tanto, se presentarán Julio César Viera, a las 11, y Ornella Calvete a las 12.

Corrupción en ANDIS: Diego Spagnuolo solicitó su sobreseimiento y denunció audios manipulados con "inteligencia artificial" avanzada

Calvete, ingeniera de profesión, había sido designada en el cargo en septiembre de 2024. En el marco de los allanamientos en la causa, el 9 de octubre inspeccionaron la vivienda de la exfuncionaria y encontraron cerca de USD 700.000 y otras divisas.

Su padre, señalado por el fiscal Franco Picardi como uno de los jefes “paraestatales” de la Andis (actualmente cumpliendo una condena de cuatro años de prisión por explotación de la prostitución en departamentos de su propiedad en la Ciudad de Buenos Aires), estuvo el 18 de noviembre en los Tribunales de Comodoro Py. PERFIL confirmó que se negó a declarar, un derecho que le asiste como imputado.

La Justicia ordenó investigar la procedencia de los audios de Spagnuolo

La Cámara Federal porteña había revocado a principios de diciembre una resolución del juez Casanello y le ordenó profundizar las pericias sobre el origen y la autenticidad de los audios que dieron inicio a una causa por presunta corrupción en la Andis.

En el fallo, firmado por los camaristas Martín Irurzun y Roberto Boico y Eduardo Farah en disidencia, se señaló que aún no estén acreditadas las circunstancias en que fueron obtenidas las grabaciones atribuidas a Spagnuolo.

Las defensas de Spagnuolo y de los hermanos Jonathan y Emmanuel y su padre Eduardo Kovalivker habían reclamado la nulidad de los audios y de todo lo actuado, tras sostener que se trataba de material de procedencia incierta, potencialmente adulterado y difundido sin consentimiento.

Los hermanos Jonathan y Emmanuel Kovalivker, dueños de la droguería Suizo Argentina

También denunciaron una violación al derecho de intimidad y la ausencia de peritajes que avalen su autenticidad.

La Cámara consideró que la decisión de Casanello de rechazar ese planteo se basó en premisas no verificadas. Irurzun y Boico señalaron que la investigación se activó a partir de publicaciones periodísticas que reproducen información surgida de los mismos audios cuestionados y que aún no está esclarecido si fueron editados, manipulados o generados mediante inteligencia artificial.

El abogado de Spagnuolo dijo que los audios del 3% fueron adulterados con IA

Mauricio D’Alessandro, abogado de Diego Spagnuolo, sostuvo que las grabaciones que incriminan a su defendido fueron manipuladas mediante inteligencia artificial. "No hay que preguntarle demasiado a él porque la pericia lo contesta todo ", dijo en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190).

"Le pregunté lo del 3% y él me dijo: 'Yo no dije eso y no dije eso'. Los audios están editados. Él tiene una explicación que obviamente está dentro del secreto profesional. Pero no, esos audios fueron manipulados, editados y complementados o modificados con inteligencia artificial, y lo dice la pericia. No hay que preguntarle demasiado a él porque la pericia lo contesta todo y espero que la pericia que sugirió la Cámara que hay que hacer también nos aporte algún esclarecimiento".

"Yo hice una pericia privada. El software es un software alemán que está al alcance de los especialistas en Europa. Lo hice con alguien que trabaja en Europa. Confirmó que tiene 18 microcortes y cinco intervenciones y modificaciones con inteligencia artificial. La pericia dice que es bajo el umbral para determinar si es inteligencia artificial o no. Es verdad, lo dice la pericia, porque justamente el ruido ambiente es lo que impide al software leer si es inteligencia artificial. Por eso la existencia de ruido ambiente en un restaurant, que es muy muy notorio y fuerte, podría estar justamente mascarando la inteligencia artificial", argumentó D'Alessandro.

