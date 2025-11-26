Causa Cuadernos: el fiscal Carlos Stornelli continuará con la acusación este jueves 27

El Tribunal Oral Federal N°7 retomará este jueves las audiencias por la causa que tiene como acusados por defraudación al Estado a decenas de empresarios y a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner que, en su última manifestación pública, denunció “extorsión” y calificó al proceso como la "causa de los cuadernos truchos”.

De acuerdo a la planificación oficial, la próxima audiencia comenzará a las 13 horas y tendrá como fin la lectura del requerimiento de elevación a juicio. Este tramo del proceso busca completar la acusación del fiscal Carlos Stornelli, instancia que se espera que termine los primeros días de diciembre.

El pasado martes se finalizaron las lecturas de las declaraciones de los arrepentidos, entre la que estuvo la del ex secretario privado del matrimonio Kirchner, Fabián Gutiérrez, y se comenzó con la acusación fiscal.

Es en ese marco que la ex presidenta recordó que a Gutiérrez “lo amenazaron con meter presas a su madre y a su hermana si no declaraba como arrepentido en contra” suya y apuntó contra el fiscal Stornelli por la supuesta extorsión, aunque éste la desmintió.

Sin embargo, el ex secretario no podrá volver a declarar durante el juicio porque fue brutalmente asesinado en El Calafate en 2020 por tres jóvenes, en lo que se sospecha que fue un intento de robo.

La declaración del ex secretario como arrepentido

En su declaración como arrepentido, Gutiérrez detalló que había comenzado a trabajar con los Kirchner en el sur en 1995 pero cuando Néstor asumió la presidencia, en 2003, le indicó que pasaría a trabajar con la “primera dama”, Cristina.

“No recibí muy gustoso esa tarea, dado el carácter fuerte que tenía Cristina”, aseguró en su declaración. “Nadie quería trabajar con ella. Entre los secretarios la apodábamos ‘la loca’, ‘la yegua’ y otro término que no quiero mencionar por razones de género”, sostuvo.

“Néstor era más humano. Era diferente. A veces Néstor pegaba, en broma, aunque hacía sangrar”, agregó Gutiérrez y aseguró que el exministro Julio De Vido “odiaba a Cristina” porque en una oportunidad Néstor Kirchner lo quiso postular a él como gobernador de Santa Cruz pero ella lo habría bajado para favorecer a Sergio Acevedo.

En cuanto al fraude, Gutierrez declaró en 2018 que “Daniel Muñoz, la mayor parte de los viajes, llevaba valijas con candado, era el único que las tocaba, y se ubicaba con las mismas en la parte trasera del avión… Lo hacía de manera reservada. Yo no vi el contenido de esas valijas, pero se comentaba. Cuando los Kirchner llegaban de un vuelo nos dirigíamos a la casa y al poco tiempo aparecía Muñoz”.

“Iban a verlo a Néstor. José López con más frecuencia y llevando bolsos. Respecto de Jaime era frecuente verlo con una mochila, siempre usaba mochila... Una vez que se hubiesen reunido Kirchner, López, Jaime y De Vido indistintamente, con lo que traían estas personas se retiraba Muñoz…”, sostuvo el ex secretario como arrepentido.

