Liberaron a los 104 hinchas de la Universidad de Chile detenidos por los incidentes en Independiente

En las últimas horas del jueves, se ordenó la liberación de los 104 hinchas de Universidad de Chile que estaban demorados tras los incidentes registrados en el estadio del Club Atlético Independiente durante la noche del miércoles. Finalmente, quedaron en libertad en la madrugada de este viernes.

La medida fue efectuada mediante un oficio de la UFIJ N.º 4 de Avellaneda, a cargo del fiscal Mariano Zitto. La decisión tomó por sorpresa a los hinchas chilenos, que esperaban ser sometidos a una audiencia este viernes por la mañana.

De los 104 simpatizantes, 35 permanecían en la Comisaría 4ª de Avellaneda - Sarandí, desde donde fueron liberados, mientras que el resto había sido trasladado a otras dependencias policiales de la zona. La lista de demorados incluyó a hombres y mujeres de entre 18 y 56 años.

El presidente de Chile, Gabriel Boric, confirmó la liberación de los simpatizantes a través de una publicación en su cuenta de la red social X. El mandatario recibió la notificación por parte del ministro del Interior, Álvaro Elizalde, quien se encuentra en la Argentina.

“Me informa el ministro Álvaro Elizalde que la fiscalía acaba de decretar la libertad de los 104 detenidos de la Universidad de Chile que permanecían en comisarías en la Argentina. Seguiremos trabajando por erradicar la violencia en los estadios y a la vez defendiendo los derechos de nuestros compatriotas”, expresó Boric.

Durante la mañana del jueves, tras los violentos episodios ocurridos en el estadio Libertadores de América, el mandatario había anunciado la llegada de Elizalde a Buenos Aires para que “acompañe personalmente a los heridos y revise la situación de los detenidos”, junto con el embajador chileno en la Argentina, José Antonio Viera Gallo.

El ministro chileno y el embajador se reunieron con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, con el objetivo de intercambiar información sobre los incidentes en Avellaneda durante el partido por Copa Sudamericana. Kicillof señaló que, en el encuentro, las autoridades de ambos países repasaron “la situación de los ciudadanos chilenos que resultaron heridos y de quienes fueron detenidos producto de los incidentes ocurridos durante el partido”.

Además, el gobernador bonaerense anunció la conformación de un grupo de seguimiento para agilizar el intercambio de información respecto de la evolución del estado de salud de las personas que continúan internadas en hospitales del sistema público de la provincia. Todavía permanecen tres hinchas chilenos en grave estado, dos de ellos con pronóstico reservado. Otras dos personas permanecen hospitalizadas por heridas leves.

“La investigación sobre los hechos ocurridos seguirá su curso en sede judicial. Ambos gobiernos condenamos cualquier tipo de violencia en espectáculos deportivos y nos comprometemos a establecer mecanismos de cooperación en materia de justicia y seguridad”, afirmó Kicillof.

Cómo se resolvió la liberación de los hinchas de la U. de Chile detenidos en Avellaneda

La resolución, enmarcada en la causa “Resistencia a la autoridad, lesiones leves, lesiones graves y daño”, se concretó gracias a las gestiones de Azul Azul S.A., la actual concesionaria del club chileno, y de la Embajada de Chile en Argentina.

Tres hinchas chilenos permanecen en grave estado de salud, y otros dos están hospitalizados por heridas leves.

También viajó a Buenos Aires el abogado y director de la U. de Chile, José Ramón Correa, quien realizó las gestiones necesarias con las autoridades judiciales argentinas. “Acá no hay finales felices, acá hay finales menos tristes y el compromiso como dirigencia de Azul Azul es que cuidar el club es cuidar a sus hinchas. Por eso mañana nos vamos a quedar y esperamos que el sábado ya poder volver a Chile junto con todos”, expresó el dirigente.

“Estos hinchas fueron detenidos arbitrariamente y por eso fue el compromiso de que no nos íbamos a mover de acá hasta que fueran liberados la totalidad. Yo creo que los derechos fueron vulnerados. Creo que ellos no debieran haber estado ni un día detenidos. Acá hay responsabilidad del club organizador”, agregó Correa.

